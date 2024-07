Colas, decreto del Senado listo para un punto de inflexión. Portavoz Zulú: 13 mil millones recuperables de la racionalización | cuidado de la salud24

Para el 18 de julio está prevista una votación en el Senado sobre el Decreto sobre Lista de Espera (Decreto Legislativo 73/2024, que expira el 6 de agosto), que recibió luz verde de la Comisión de Asuntos Sociales, Sanidad, Empleo Público y Privado y de la Comisión sobre Seguridad Social, después de una serie de cambios, el más importante de los cuales – tras la negativa de las regiones – fue reescribir el artículo 2. Durante el examen en la Comisión, la cuestión de los poderes de control entre el Estado y las regiones se resolvió con una enmienda del ponente: las medidas relativas a los controles y sanciones contra las infracciones vuelven a los superiores, a través de los nuevos directores regionales únicos de atención sanitaria (Rus) Mientras que el Ministerio de Sanidad podrá intervenir con poderes alternativos en caso de retraso e incumplimiento de las decisiones de la parte regional.

dijo el ponente Ignazio Zollo (FDI) al final de la sesión, tras las muy controvertidas intervenciones de la oposición, que se quejaron especialmente de la falta de recursos de apoyo y de la discrepancia entre el decreto legislativo «central» y la reciente luz verde del gobierno. La ley sobre la autonomía diferencial y la excesiva libertad que se puede atribuir a los particulares -que la cuestión de las listas de espera «socava los fundamentos del Servicio Nacional de Salud» y que «si no somos conscientes de ello, no desarrollamos el sentido» «Hace muchos años pasó que miró para otro lado pero decidió activar el sentido de responsabilidad». Luego la referencia a Carlo Calenda (laborista), que pidió una conversación con sus colegas del Partido Demócrata, de los escaños de la oposición: “Necesitamos recursos, pero ¿de dónde los sacamos?” Asistente del presidente de la Cámara de Representantes y de toda la mayoría: «El propio Kalinda ha fijado los recursos necesarios en 13 mil millones», dijo refiriéndose a Zulu, estimando que incluso con las medidas de racionalización del gasto en salud implementadas por el decreto, esto Esta cifra concreta asciende al 10%. puede conseguirlo. Advirtió que “este decreto ley establece instituciones de reorganización: no se debe subestimar la plataforma (que se creará en generos para el seguimiento en tiempo real de los cronogramas de prestación de servicios en cada región, ed.) y el organismo de seguimiento”. Luego, teniendo en cuenta que al mismo tiempo también se elevó el límite máximo de contratación de empleados, en “un 5% adicional respecto a lo que estipula el Decreto de Calabria”. Además, desgravación fiscal para la compensación de los empleados: “Los incentivos son importantes en las actividades humanas – Zulu se complace en señalar – al igual que el aumento de las ‘subvenciones’ para médicos y enfermeras”. Y a quienes señalan el uso de entidades privadas, “les recuerdo a todos que el sector privado con contratación mediante acreditación fue introducido por el Ministro Bindi, a quien tengo un gran respeto por esta regla y que ciertamente no es un político de centro derecha. .” .