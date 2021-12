Cogerás un resfriado durante los próximos días con helados fuertes por la noche. A continuación se muestran las TEMPERATURAS máximas y mínimas esperadas «3B Meteo

tiempo de leer

1 minuto 35 segundos

Las temperaturas bajan aún más y heladas severas en el norte

Temperaturas demasiado bajas con helados duros y sinD: En esta primera década de diciembre marcada por frecuentes pulsos de aire ártico, las temperaturas estuvieron a menudo por debajo de los promedios para este período, especialmente en el norte y especialmente en los valores nocturnos más bajos que registraron las primeras heladas severas. Este lunes no fue la excepción, viendo valores muy bajos en la madrugada y no solo en Valpadana. Toqué -5 grados centígrados en la llanura de Piamonte, -3 ° C en los ríos Lombard y Emilian, 0 ° C en los ríos Veneto y Friuli. Muy frío incluso en los valles centrales con una mínima de -2 ° C en los valles de Chianti y Umbría. La situación seguirá siendo un poco evolutiva el martes Para la Inmaculada Concepción, tendremos un fuerte descenso de temperaturas en el norte de Italia y un aumento generalizado de niveles más bajos en el resto de la península debido a la aireación porcina. Entonces, veamos los valores para los próximos días:

Temperatura martes: El mínimo está por debajo de cero en el norte y en parte del centro con valores por debajo de la media hasta Campania, en otros lugares el mínimo está más o menos en línea con el período. Por otro lado, los máximos están en línea con los promedios del 1 de diciembre o solo localmente y un poco más bajos.

Temperaturas mínimas martes (amanecer)

Martes temperaturas máximas

Temperatura del miércoles: un aumento generalizado de los valores mínimos nocturnos pero una disminución significativa de los valores máximos en el norte por la llegada de nieve con un máximo que no puede exceder de cero en diferentes zonas de Valpadana. Y viceversa en el resto de la península por el viento del sur, los máximos aumentarán.

Las temperaturas más bajas el miércoles, Tahir (Fajr)

Temperaturas máximas miércoles Tahir

Los dias que vienen: Disminución de temperatura en el centro del sur el jueves, mientras que los límites máximos suben levemente en el norte. Frío también el viernes y en parte el sábado, mientras que habrá un aumento generalizado de las temperaturas el domingo.

