Coco Gauff gana el US Open 2023: Sabalenka regresa 2-6, 6-3, 6-2 y gana el Grand Slam

Finalmente, el destinado llegó a su destino. Y el’ Coros ‘ Coco ‘ Júpiter El nuevo campeón del US Open 2023. Venció en la final al estadounidense de 19 años Arina Sabalenka Con titulo 2-6 6-3 6-2 Así, logró el primer título de Grand Slam de su carrera. Un viaje, el viaje de Júpiter, que comenzó muy lejos. Sí, porque empezamos a escribir sobre esta niña en 2018, cuando tenía 14 años – ¡14 años! -Su físico cincelado ya ha captado la atención de los más curiosos.

Goff ganó merecidamente un torneo en el que el viaje no fue nada trivial . Desde el esfuerzo con Siegmund en la primera ronda hasta los dos bandos – la prometedora Mira Andreeva y la superestrella Caroline Wozniacki -; Luego, de nuevo, el peligro Mertens y la apuesta (tenis) Ostapenko, hasta llegar a Karolina Muchova y la futura número uno del mundo, Aryna Sabalenka. Diferentes estilos, denominador común: Goff, que nunca cedió el balón. Ni siquiera en las situaciones más complejas .

Hubo muchos en el torneo, sobre todo Siegmund y Mertens, y también esta noche, donde después del primer set el estadounidense parecía estar bajo el tren. Era tan torpe en el tenis y sus intentos defensivos tan débiles que respondió sí al error de Sabalenka, pero no con el nerviosismo en el que pronto se volvería. A pesar de jugar un mal primer set, el bielorruso (8 ganadores y 14 eliminados) logró ganar 6-2. No es una buena señal para Goff.

Pero el americano no se desesperó. Por otro lado, Sabalenka, a pesar de sus avances, no lograba calmarse. Este es el primer y principal problema de la mujer que a partir del lunes se convertirá de todos modos en la nueva número 1 del mundo. A pesar del grupo que viene, Sabalenka siguió disparando, toda nerviosa y sin un plan de respaldo.. Gauff lo reconoció claramente y, al profundizar su proverbial recuperación defensiva, además de ser más precisa con su porcentaje de primer servicio, entró lentamente en el partido; La primera ruptura a su favor fue una ola en el castillo de arena sobre el que descansaba Sabalenka. La bielorrusa se volvió más nerviosa y más propensa a cometer errores con su derecha, incapaz de dar ningún tipo de continuidad a su juego. Gauff, en cambio, que se había mostrado más tranquila tras los sustos iniciales, siguió recto su camino. Un camino hecho de rebotes y balones extra, un camino ganador en el que Sabalenka se estrelló, traicionándola al final. apariencia monstruos De 46 errores no forzados en un total de 25 partidos que jugó: Casi dos puntos gratis por partido para Gauff. A Sabalenka le resulta difícil, incluso estadísticamente hablando, pensar en ganar un partido como éste.