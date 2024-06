Coches de GLP: Por eso no hay autoservicio

Hay autoservicio

—

Una de las desventajas más conocidas del segmento de vehículos de GLP es Imposibilidad de poder repostar de forma independiente: La ausencia de autoservicio obliga a los usuarios a rellenar datos con ayuda del operador, y por tanto en días y horarios laborables. Así que no puedes pensar en ir a la gasolinera por la noche o en días festivos. Este inconveniente se debe al factor de seguridad: durante el llenado de GLP pueden ocurrir complicaciones debido a la muy baja temperatura y alta presión del GLP en estado líquido, no para el vehículo o el dispensador sino para el usuario. Cuídalo. Lo que es poco común es que La restricción del autoservicio no proviene de la prohibición contenida en la normativa vigente: El Decreto Presidencial del 24 de octubre de 2003 No. 340, modificado posteriormente en 2014, prevé la posibilidad de autoabastecimiento de combustible con GLP. Según una nota de Asojaslikidi-FedersheimicaLa Asociación de Representantes de Distribuidores de Gas Licuado dijo que “si bien esto es posible desde el punto de vista regulatorio, actualmente no existe una aplicación práctica de la norma debido a algunos problemas técnicos que se están resolviendo en coordinación con el Cuerpo Nacional de Bomberos”. Por tanto, la imposibilidad de utilizar el servicio de autoservicio no se debe a la prohibición reglamentaria que lo permite, sino a la falta del mismo. Equipos y bombas adecuados. A las normas de seguridad impuestas por el Departamento de Prevención de Incendios. «La asociación espera que pronto se adopten las normas pertinentes que permitan a los consumidores utilizar plenamente el modo de autoservicio», afirma la empresa.