Clima y astronomía: el cometa Satán 12P, en explosión, pronto alcanzará su cenit. Aquí le mostramos cómo verlo antes de que desaparezca. « 3b Tiempo

El cometa Satán pronto alcanzará su máximo brillo

El cometa del 21 de abril. 12b/arroyos poncey tiene unos 17 kilómetros de ancho, también conocido como «el culpable del diablo» o «Cometa Madre de Dragones», Llegarás Su punto más cercano al Sol, conocido como perihelio, estará a unos 232 millones de kilómetros de nuestra estrella.

Esta situación debería convertir al culpable. Notablemente más brillante Y más fácil de ver En el cielo occidental inmediatamente despues atardecer. Sin embargo, con A Su fuerza es de aproximadamente 5,9., puede no ser visible a simple vista (cuanto menor es la magnitud, más brillante es el objeto; Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno de la Tierra, brilla con una magnitud -1,46). Esto hace uso de un Buen telescopioO una buena cámara o unos binoculares. Los observadores en latitudes septentrionales pueden tener dificultades para ver el cometa porque su ubicación estará localizada A la luz del atardecer. El cometa también corre riesgo de explotar, lo que podría provocar su explosión. Aún más brillanteEn realidad, esto sucedió en 2023 cuando fue descubierto después de la explosión. Dos “cuernos” luminosos. En el resplandor de su luz, de ahí el apodo de “Cometa de Satán”. el cometa de satanás. Sin embargo, incluso para aquellos que no tienen la capacidad de escanear el cielo o no tienen herramientas ópticas efectivas, existe Cómodo canal en línea Para verlo en vivo:

