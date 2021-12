Clima: Cuidado con la niebla, incluso espesa y contaminantes para las estrellas, este es el lugar

tiempo de leer

En los próximos días, la niebla y los contaminantes se dispararán.

Niebla trasera y aire contaminado: empezar un fase anti vórticeIncluso si no dura mucho consecuencias importantes Por un lado calidad del aire En las zonas llanas y valles, especialmente en el norte de Italia. Niebla y fluctuaciones térmicas En el refuerzo en los próximos días a favor de un concentraciones más altas Polvo fino y gases contaminantes como el monóxido de carbono de los sistemas de calefacción o el dióxido de azufre (SO2) y el dióxido de nitrógeno (NO2) de los gases de escape de los vehículos. Entonces, veamos detalles de los peores días y las áreas más afectadas.

miércoles por la mañana – PM10 y PM2.5 son muy altos en valpadana Medio oeste hasta 100/150 µg / m3, medio-alto en el sector Este hasta 80/100 µg / m3. gases contaminantes moderados Con no más de 1000 mcg / m3 y NO2 no más de 60 mcg. Valores más altos por la noche. Valores bajos en el resto de la península.

PM10 miércoles por la mañana

Jueves por la mañana – Las PM10 y PM2,5 volvieron a aumentar en todo Valpadana, especialmente entre Piamonte, Lombardía y Emilia, incluso por encima de 150 microgramos por metro cúbico. El dióxido de carbono estable no supera los 1000 mcg / m3 y el NO2 no supera los 40 mcg. Valores más altos por la noche. Bajas concentraciones en el resto de la península.

PM10 jueves por la mañana

Mañana de viernes: Las concentraciones máximas están siempre en Valpadana pero todo disminuido, PM10 y PM2.5 hasta 80/100 microgramos por metro cúbico. El monóxido de carbono CO no supera los 600 microgramos y el dióxido de azufre NO2 no supera los 40 microgramos también se reduce. Más gotas durante el fin de semana. Bajas concentraciones en el resto de la península. Para todos los detalles, consulte los mapas más detallados en esta sección..

