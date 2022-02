Clasificación japonesa, Horizon Forbidden West para derrotar a Touken Ranbu Warriors – Nerd4.life

Horizonte prohibido oeste no llego a la cima clasificación japonesa En un principio, solo ocuparía el tercer y cuarto lugar, respectivamente, en las versiones de PS4 y PS5. En el liderazgo encontramos en cambio Guerreros simbólicos de Ranbuel último Musou producido por Koei Tecmo.

Ranking de programas japoneses del 14 al 20 de febrero de 2022

[NSW] Touken Ranbu Warriors (DMM Games, 17/02/22) – 113159 (Nuevo) [NSW] Leyendas Pokémon: Arceus (The Pokémon Company, 28/01/22) – 84,925 (2,008,795) [PS4] Horizon Forbidden West (SIE, 18/02/22) – 48476 (Nuevo) [PS5] Horizon Forbidden West (SIE, 18/02/22) – 43,012 (nuevo) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) – 13406 (4,443,032) [NSW] Superestrellas de Mario Party (Nintendo, 29/10/21) – 10651 (876158) [NSW] Super Smash Bros. Último (Nintendo, 12/07/18) – 9268 (4,773,647) [PS4] The King of Fighters XV (SIE, 17/02/22) – 9062 (Nuevo) [NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) – 8,503 (2,523,455) [NSW] Pokémon Diamante Brillante / Perla Brillante (The Pokémon Company, 19/11/21) – 6876 (2509802)

Lanzado unas semanas después del controvertido Dynasty Warriors 9 Empires (reseña), Touken Ranbu Warriors parece haber revivido el entusiasmo de muchos fanáticos del género Musou en Japón, también gracias al hecho de que solo está disponible por ahora. interruptor de nintendo.

Como se mencionó, Horizon Forbidden West (revisión) no pudo pasar del tercer lugar en el ranking, superando también a Pokémon Legends: Arceus, que actualmente se encuentra en el segundo lugar. Otra nueva entrada es The King of Fighters XV, que debutó en el número ocho.

Ranking de hardware japonés del 14 al 20 de febrero de 2022

Modelo de interruptor OLED – 59161 (1,245,652) Interruptor – 23862 (18.016.050) PlayStation 5 – 23249 (1,172,683) Interruptor Lite – 13906 (4580652) Serie S de Xbox – 2863 (68449) Edición digital de PlayStation 5 – 2195 (213395) Serie Xbox X – 1936 (84329) Nueva 2DS LL (incluyendo 2DS) – 364 (1,182,294) PlayStation 4-11 (7,819,325)

En cuanto al ranking de hardware, la situación parece algo invariable: el modelo OLED de Nintendo Switch domina el top ten con casi el doble de unidades que la Standard Edition, a la que sigue de cerca. ps5.

Después de ventas casi iguales la semana pasada, Xbox Series X se desplomó | S pero la recepción es definitivamente mejor que las plataformas anteriores de Microsoft.