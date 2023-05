Clasificación del Reino Unido, Zelda: Tears of the Kingdom primero, ahora es el sexto juego más vendido de la serie

Como cada semana, GamesIndustry publica una acuerdo de venta del mercado minorista del Reino Unido. Como era de esperar, esta vez también nos encontramos en la cima. La Leyenda de Zelda: Lágrimas del Reino quien parece viajar en números extraordinarios, tanto así que menos de dos semanas después de su aparición se convirtió en él El sexto juego más vendido de la serie. en el Reino Unido, superando a Link’s Awakening y Ocarina of Time 3D. Aquí está la clasificación completa:

La Leyenda de Zelda: Lágrimas del Reino fifa23 Legado de Hogwarts Star Wars Jedi: Superviviente mario kart 8 de lujo Pokémon Escarlata Motor LEGO 2K La Leyenda de Zelda: Aliento de lo Salvaje Cruce de animales: nuevos horizontes isla muerta 2

Según los datos de GfK, las ventas minoristas de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom cayeron un 73 % semanalmente. Puede parecer mucho, pero en realidad es una disminución fisiológica que suele aparecer en la semana posterior al lanzamiento. Ningún cambio con el fin incluso de Aliento salvajeque recibió un gran impulso de ventas tras el debut de su secuela directa.

La única entrada nueva esta semana es LEGO 2K Drive, que terminó séptimo. No estamos hablando de un resultado particularmente excepcional, pero como recuerda Christopher Dring de GamesIndustry, los juegos de LEGO tienden a venderse bien a largo plazo.

En cambio, Pokémon Scarlett pasó del puesto 18 al 6 en una semana, gracias a una útil oferta sugerida por la división local de Amazon. Para el resto del ranking encontramos algunas producciones estrenadas recientemente como Star Wars Jedi: Survivor y Dead Island 2 y siempre verdes como Hogwarts Legacy, Mario Kart 8 Deluxe y FIFA 23.