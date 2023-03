Cinco motos de la clase más alta, 35 kW, para aquellos con carnet A2 – Virgilio Motori

Navegando por las listas de precios de diferentes fabricantes, encontrarás modelos para todos los gustos y necesidades. Es fácil ser fanático de tal o cual moto y soñar con ella, pero para aquellos que han obtenido una licencia A2 que establece las restricciones y condiciones que le dan todas las facultades aún no terminan, no solo hay propuestas para marcas menores. . Ducati, Honda y KTM son algunas de las gamas que se han enriquecido desde hace tiempo con motos pobres para cumplir con la Junior Licensing Act, sin obligarlas a renunciar a lo mejor que ofrece la tecnología e innovación de las motos por diversión y pasión.

Licencia A2

Primero debemos entender la categoría de licencia que nos interesa conducir vehículos no exceder los 35kW y cómo cambia la restricción con el tiempo. La clase de referencia A2, obtenida después del 30 de septiembre de 1993 y tras las pruebas hasta el 18 de enero de 2013, permite conducir motocicletas de cualquier cilindrada, con una potencia máxima de 25 kW (34 CV) y con una potencia/peso no superior a 0,16 kW / kilo

Después de 2 años, se convierte automáticamente a A3, es decir, sin bordes. Por el contrario, si se obtuvo el permiso A2 con posterioridad al 18 de enero de 2013, se podrán estacionar motocicletas de cualquier cilindrada, pero con una potencia no superior a 35 kW (34 CV), con una relación potencia/peso no superior a 0,2 kW/ kg que no se deriva de versiones con más de 70 kW (95 CV). Dos años más tarde, para el A3, la prueba práctica se realiza en motos de al menos 600 cc y 40 kW (54 CV).

Ducati Multistrada V2.0

Multistrada no es solo un nombre, sino una forma de entender la bicicleta. Una especie de «marca» que ha sido un éxito durante años, no solo entre los Ducatistas. Al igual que con otras partes del Borgo Panigale, la versión de 35 kW de la Multistrada bicilíndrica también se produce en todos los niveles de equipamiento (V2 – V2 S – V2 S Travel). Un excelente compromiso que satisfará a los motociclistas más exigentes que, como Monster, DesertX, Scrambler e Hypermotard, pueden disfrutar del sueño Ducati incluso como conductores novatos.

Honda Transalp 750

Una vez que apareció, ya fue detectado por los expertos. Las construcciones son buenas y la nueva Honda Transalp 750 está preparada para ser un fuerte competidor en el mercado de los crossover. Un molino de kilometraje liviano y aerodinámico, con electrónica estándar completa que no ignora algunos viajes cortos por caminos de tierra y en la única configuración actualmente disponible en el precio de lista, está disponible en una configuración débil para el A2.

KTM 790 Duque

Históricamente fuerte en cilindradas pequeñas y medianas, KTM ofrece a sus fanáticos inquietos en 125 o 390 cc, y para el A2 recién licenciado está disponible un 790 DUKE. Un modelo ya histórico, presentado por primera vez en 1994 con las motorizaciones 400 y 620, que nunca salió de la lista de precios en sus desarrollos. Se trata de un deportivo “naked” con electrónica mejorada y un peso ligero de tan solo 176 kilos. En un pequeño espacio se encuentra todo lo que una motocicleta moderna necesita para emocionar a su conductor. No sobresale en comodidad, pero ese es el sello distintivo de Mattighofen Roadsters.

MOTO GUZZI V7 PIEDRA

La mala actuación de Moto Guzzi afecta a toda la gama excepto a la V 100 Mandello. Para aquellos que aman la marca Eagle y las «bicicletas clásicas», la V7 Stone es lo que necesitan. Con su famoso V-twin que empuja bien sin desbordar, es una moto cómoda y bien equipada. Se conduce fácilmente y tiene control de tracción de serie. No solo el Stone de 35 kW, sino también la edición especial y especial del V7.

Motu Moreni seis mitades

Para quien quiera una scrambler, Moto Moreni tiene preparada una Seiemmezzo. Un modelo que tiene todo el potencial para relanzar la empresa boloñesa, ahora gestionada por capital chino, en una parte que le faltaba. Con el manillar levantado y el asiento bajado, la posición de conducción es perfecta y se adapta al uso diario. La hermana de Stradale, la Seiemmezzo, está disponible en menor potencia en ambas versiones y realmente puede conquistar a un titular de licencia A2 que quiera disfrutar de una motocicleta emocionante, fácil y rica.