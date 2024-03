Cien años de Basaglia en el teatro- Corriere.it

No somos gente de teatro, como pronto se darán cuenta dramáticamente, pero estamos aquí por deber de contar una historia. Se presentan así, aunque, francamente, los actores también podrían hacerlo, Massimo Seri,Psicóloga y voz del exitoso programa de radio Rai Larvaque también co-creó, y pepe del agua,Psiquiatra y profesor universitario. Se sientan en la primera fila del teatro, uno de muchos en Italia, mientras llevan el espectáculo principal al escenario. (entre paréntesis). La verdadera historia de una liberación inimaginable.creado en 2018.

La reedición del espectáculo, creada bajo la supervisión de Erica Rossi, marca un aniversario importante: el nacimiento, Hace exactamente 100 años, el 11 de marzo de 1924, por Franco Passalia.La Ley nº 180, aprobada por el Parlamento en 1978, está estrechamente vinculada a él, psiquiatra que murió de un tumor cerebral el 29 de agosto de 1980. La ley intentará restablecer los derechos, la dignidad y la autonomía de quienes han estado detenidos en centros psiquiátricos. hospitales. El espectáculo se basa en la necesidad de intentar llegar a las raíces de la “revolución”, como explica a La Litura Beppe Dell’Acqua, director del departamento de salud mental de Trieste hasta 2012. Formó parte de ese grupo de jóvenes médicos que habían trabajado con Basalia desde 1971, participando en las distintas etapas que llevaron paulatinamente al cierre del Sanatorio Julián.

Entrada de Basalia a Gorizia, El primer hospital psiquiátrico desde el que empezó el gran cambio. El comienzo de la trama teatral. Había que empezar el 16 de noviembre de 1961, continúa Dell'Acqua: Entonces Basaglia entró como director de un hospital psiquiátrico en el fin del mundo, en el corazón de la Guerra Fría. Tiene 37 años y se mudó de Padua donde estudió medicina. También leí muchos libros de filosofía. Esta pasión suya hace que los maestros venecianos se vuelvan locos: éste no parece ser el camino correcto para un psiquiatra. En la capital, Isonzo, será su primera vez en un hospital psiquiátrico. Los pasillos y las habitaciones son todos iguales: el mismo «formato» para los otros 100 hospitales italianos, observando a Siri desde el escenario donde está solo con Dell'Acqua y presionándolo constantemente con preguntas para aclarar las cosas.

El espectáculo continúa con Passaglia señalando que entre estos 650 psicópatas es como si no hubiera nadie. Los líderes están encorvados, sin voz, sin deseos y sin opiniones. Era inimaginable que en ese lugar pudiera encontrarme con el otro. Passaglia tendrá que dejar en un rincón el diagnóstico y la pesada máscara de arresto. Ponga la enfermedad entre paréntesis. Así, los detenidos empiezan a tener un nombre, una historia única y una pasión, dice Dell'Acqua. Una vez finalizado el experimento de Gorizia, el psiquiatra veneciano se convertiría en director del Hospital Colorno. Aquí conoce a Dell'Acqua, un estudiante de medicina de Salerno donde están los profesores. Le impidieron descansar.Este verbo es singular, pero es la piedra angular. ¿Vienes a Trieste en julio?, pregunta Basaglia. Dell'Acqua no está seguro de cómo responder. En julio de 1971 se uniría a él en el Hospital Psiquiátrico Metropolitano Julián que Basaglia acababa de empezar a dirigir. Las consignas no son bata blanca, mirada acogedora y escucha. También hay un momento para Marco Cavallo, una escultura realizada en papel maché y madera, símbolo de liberación.

Luego, el 13 de mayo de 1978: la Ley 180 deroga las instituciones mentales. 40 años después, el director del Teatro Friuli Venezia Giulia, Franco Pier, propuso a Massimo Siri, Erica Rossi y Beppe Dell'Acqua hacer algo para conmemorar ese aniversario. Hoy la compañía vuelve a subir a los escenarios, impulsada por el actual director, Paolo Valerio, para rendir homenaje a Franco Basalia. No lo olvides.

En la foto: Peppe Dell'Acqua y Massimo Cirri en el escenario (entre paréntesis). La verdadera historia de una liberación inimaginable. Con motivo del centenario del nacimiento de Franco Passalia, el espectáculo se presentó en el Teatro Rossetti de Trieste y actualmente está de gira en Milán (11-13 de marzo, Teatro della Cooperativa); Fabriano (9 de abril); Fiésole (10 y 11 de abril); Jardín de las Rosas, Jardín San Giovanni, Trieste (3 de mayo); Teatro La Cucina-Olinda, Milán (16 de junio).

En la Lettura #641, disponible en los quioscos y en esta aplicación, seis páginas examinan lo que queda hoy del sueño de Franco Passalia y lo que experimentan quienes tienen problemas de salud mental, con textos de los psiquiatras Danilo Di Deodoro y Angelo Fioretti, y ensayos de Jessica Chia, Benedetta Moro, Antonio Cariotti, Cecilia Bresanelli y Chiara Severgnini.