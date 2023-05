El espectáculo del Derby de Kentucky supera todas las críticas. En una tarde nublada bajo las Torres Gemelas, tanto por la meteorología como por la sombra que proyectan sobre la pista un total de siete caballos muertos en los últimos nueve días y por los abandonos que tanto sal han sacado de la competición, finalizó la espectáculo no se pierde.Y efectivamente sí, el Derby de Kentucky se ha vuelto a afirmar como una cita ineludible y con un final muchas veces de cuento de hadas.

Muchas cosas que decir: Fue la victoria de Venezuela, pero antes de explicar por qué decimos que es la victoria de un caballito con un gran corazón que reavivó la imagen de una carrera icónica, en un escenario deslumbrante, lleno de las 150.335 personas que asistieron. el hipódromo, arrancando lágrimas de alegría a los ojos de cientos de comisarios en un circuito ganador del Derby de Kentucky.

En su cuarta entrada, fue el ganador. estanque (Good Magic) venció a otros 17 competidores para ganar el Derby de Kentucky 149 por un amplio margen dos elefantes (Cuchara dura) favorito ángel del imperio (Classic Empire) en tercer lugar.

La alegría en los rostros de la llamada fue evidente: desde el jockey y entrenador venezolano Javier Castellano y Gustavo Delgado, los copropietarios y nativos de Miami Ramiro Restrepo y Sam Herzberg, hasta los 382 socios reunidos por Commonwealth Racing para una oportunidad en la historia del Derby de Kentucky. , protegido bajo el logotipo de sobrecubierta azul cielo y blanco de OGMA Investments LLC, Ramiro Restrepo et al.

“El sueño está vivo”, dijo Chase Chamberlain, fundador de Commonwealth Racing, un establo que también tiene un perfil muy activo de apoyo al cáncer y que permite a los fanáticos comprar una parte de un caballo de carreras por solo $50.

mago es un hijo buen encanto (Kerlin), el semental galopante de $50,000 en Hill & Dale Farms, tenía una probabilidad de 15 a 1, se abrió paso entre sus rivales para encontrar un espacio abierto y terminó al margen. Mage tiene dos pases en la subasta. Por $235,000, comprado en Keeneland en septiembre de 2021, luego recomprado en Fasig Tipton en mayo de 2022 por $290,000.

Es el tercer ganador del Derby que no corrió cuando tenía dos años. De hecho, debutó a finales de enero en Gulfstream Park y ganó. Con poca experiencia terminó cuarto en el G2 Fountain of Youth Stakes, luego terminó segundo en el G1 Florida Derby que ganó Forte, un cuerpo detrás del favorito del Kentucky Derby, quien se retiró con solo unas horas para el final.

Mage completó los 2000m desde Churchill Downs en 2:01.57, dando una primera victoria en el Derby de Kentucky tanto al jockey del Salón de la Fama Castellano como al entrenador Delgado. Delgado, de 65 años, miembro del Salón de la Fama del Caribe y tres veces ganador de la Triple Corona de Venezuela, ha montado a dos ex titulares de «Run for the Roses» desde que se mudó a los EE. en 2019. «Cuando llegué a los Estados Unidos, mi primer sueño era participar en el Derby de Kentucky. Dos veces no me fue bien, la tercera vez estaba seguro de que lo haría mejor». Partitura completa haciendo clic en este enlace.

Le tomó algunos intentos más a Castellano, cuatro veces ganador del Premio Eclipse, agregar el Derby de Kentucky a su colección de trofeos. En 15 entradas anteriores, su mejor resultado a bordo de Audible llegó en 2018 cuando terminó tercero. «Este es el sueño de cualquier jockey, cualquier entrenador», dijo Castellano después de recibir las felicitaciones a caballo de su compañero venezolano Junior Alvarado. “Nunca me rindo, siempre lo intento, hago lo correcto y me tomó un tiempo llegar allí, pero finalmente lo logré.” Nunca me rindo. A veces te sientes un poco avergonzado cuando lo intentas varias veces y no ves el resultado, y otras veces te frustras un poco. Pero no me rendí. Siempre trato de ser positivo y trato de encontrar el caballo adecuado para participar en las mejores carreras del mundo.

«Tiene mucha arena en la cara, parece un soborno, pero es un caballito con un gran corazón».

En los días previos al Derby de Kentucky de 2023, se retiraron cinco de los 23 participantes, lo que dejó un campo de 18 titulares (del máximo y posiblemente del mínimo de 20 permitidos) para competir en el Derby. El Practical Move ganador del Derby de Santa Anita fue el primero en ser ‘caído’, tirado con fiebre por el manager Tim Lectin. Posteriormente, la Comisión de Carreras de Caballos de Kentucky ordenó el retiro de todos los caballos entrenados por Saffy Joseph, Jr., luego de una protesta pública cuando dos aprendices sufrieron episodios de «muerte súbita» durante los dos primeros días de carrera en Churchill Downs; Joseph había planeado contratar a Lord Miles para el Derby de Kentucky.

El siguiente fue el entrenador japonés Continuar, quien le dijo al Departamento de Salud que el caballo «no podía alcanzar su mejor condición física». Skinner más tarde, con el entrenador John Sherriffs también notando una temperatura alta.

Después de la especulación generalizada en las redes sociales el viernes, KHRC State Vets tomó la decisión el sábado por la mañana de eliminar al favorito Forte de la competencia debido a lo que el copropietario Mike Ripoll describió como un problema en el pie. En definitiva, entre accidentes y momentos de emoción, no parecía haber paz para esta carrera, proyectando una sombra inminente. Afortunadamente, las cosas salieron bien con Venezuela y América del Norte celebrando.

Desde el punto de vista de las apuestas, fue un gran éxito: todas las apuestas llegaron a $288,7 millones, un 5% más que el récord del año pasado de $273,8 millones. La apuesta total en el Derby fue de $188,7 millones, un 5% más que los $179 millones del año pasado, el récord anterior, en una carrera con 20 caballos para comenzar. Se apostaron $ 412 millones durante la semana del derby, un 5% más. La multitud para el derby fue de 150 335, un 2% más que los 147 294 del año pasado. El récord de 170 513 se estableció en 2015.