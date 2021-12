Chuck alla Vita Live: Los ladrones atacaron al reportero de Veneto ya la tripulación: «¡Qué miedo!» Video

temeroso Vive la vida. Durante el episodio de hoy del programa que dirige Alberto Matano, Hablamos de casos hurto quien tiembla estado normal Algunas viviendas en Veneto por uno ahorrador de espacio, renombrado «el Escuadrón VIP Porque estos robos perjudican a empresarios de cierta influencia. En el informe del reportero Flavia Marypetry Hablando sobre Botín millonario Grabado por 3/4 personas, todos cubiertos con el rostro, lo que sorprendió a las víctimas en su casa en ese momento. el precio. Y es precisamente al final del servicio pregrabado que el reportero Philomena Lyon y el Equipo Inmediatamente fueron sorprendidos por los ladrones.

«Estoy bien, pero ¡qué miedo! Justo después de la primera Conexión Contigo – dice el reportero en Matano – parecen haberse roto Ventana Desde los autos. Nos detuvimos a unos metros de Villa Que fue el escenario de un atraco (a cargo de Fernando Rene Caovilla, empresario de calzado, editor) el pasado 2 de diciembre. Ellos robaron pantalón Lo teníamos adentro con el ordenador. Tal vez nos vieron o vimos la villa Empresario El estaba todavia debajo mirar fijamente de los ladrones. La gendarmería nos dijo que son Recepción Muchos informes son de este tipo.

el Fotógrafo Rodeando el cristal que rompieron los ladrones: “Nos lo contó la gendarmería hace 2 minutos Pasaron por aquí y no vieron ningún movimiento sospechoso. Alberto Matano, preocupado por lo sucedido, confirmó: “En tres años he estado haciendo esto un programa Nunca me ha pasado algo así.

