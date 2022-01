Christiana Calloni, tras la confesión de su padre Massimo Ranieri, ¿cómo es la relación? / «Por mes …»

Christiana Calloni Ella es la hija de Massimo Ranieri. El cantante admitió su paternidad hace solo unos años. Massimo la conoció por primera vez en 2007 al presentarla al público en su transmisión. Christiana habló en «Dominica Live» de Barbara Dorso para contarnos sobre su primer encuentro con su padre: Hasta ese momento solo lo había visto por televisión. El primer día que llamé, mi madre se puso blanca. Le dije «Hola papá». me dijo: «Qué extraño llamar así. Quiero que seas un invitado en mi programa». Me puse unos vaqueros y una camiseta y pensé que estaría entre la multitud. En cambio, me presentó formalmente. Después de eso, mi madre y yo nos fuimos a casa con mi padre. No se puede vivir del resentimiento y el odio «.

Massimo Ranieri tuvo a Christiana con Franca Sebastiani, quien murió seis años antes. A pesar de la separación entre sus padres, Christina dijo que su madre nunca le guardó rencor a Ranieri: Mi madre no dijo una palabra en su contra. Siempre me dijo que me amaba. Papá existe, para mí le agradezco públicamente porque gracias a él tengo una casa. Me paga el alquiler todos los meses y eso significa mucho para mí, porque tengo un hijo de 5 años. Un niño no puede odiar a sus padres. Estoy seguro de que me ama, porque somos iguales «.

Christiana Calloni es una muy buena amiga Villa Manuela. Los dos tuvieron la misma experiencia ya que su padre no llegó a conocer a Manuela hasta después de un turbulento asunto legal. Manuela Villa habló sobre la relación entre Christiana y su padre Massimo Ranieri en Dominica Live: «Nos conocemos desde hace 30 años. Cuando encontró a su padre, lloré mucho. También fue mi victoria, aunque no pude superar lo que hice». Massimo Ranieri reveló hace unos años que Christiana nació después de una noche de amor. Unos años después, el cantante mea culpa reveló su comportamiento y reveló: «Me sacaron de esta historia y me dijeron que estaba dañando mi imagen. Una palabra siempre me ha enfermado. La única excusa que tengo es que era demasiado joven y sin experiencia. Era un cantante famoso y tenía 19 años». «

Hoy, sin embargo, la cantante se ha acercado nuevamente a Christiana y su relación es excelente. Massimo Ranieri También es el abuelo de Giovanni. Su nacimiento estableció de manera concluyente la paz entre Christiana y Massimo. Sin embargo, en el momento de su nacimiento, Massimo quería evitar estar rodeado de paparazzi y paparazzi y no habría ido al hospital. Había conocido a su nieto gracias a una foto que envió a su teléfono móvil.

