Christian o Geo Montana, ¿quién eliminó a los amigos del 2022? / Rudy cantante

Es hora de averiguar la erradicación de Amigos 2022. Una vez en la cabaña, jio montana y cristiano Evaluaron su aventura y agradecieron a todos. «Estoy feliz a pesar de todo. Extrañaré todo, y los extrañaré a ellos, a los profesionales… Alex siempre me animó, me animó y eso es mucho para mí». admite cristiano. Jiu luego habló: «Quiero agradecer a todos mis camaradas, me han dado la bienvenida a casa ahora en un camino que comenzó hace algún tiempo. Me han dado consejos y me han apreciado por ser directo y honesto, como Albee».

Entonces, María reveló que es Gio Montana quien debería abandonar: «Lamento que no hayas venido en septiembre, estoy segura de que muchas cosas podrían haber sido diferentes. Has hecho un progreso tremendo en un mes». eres tan bueno como el pan aunque yo fuera rudo de vez en cuando. Te digo esto porque sales. «¡Me imaginé que él también tenía razón!» Él responde. (Actualizado por Anna Montesano)

como se esperaba es jueves montana El segundo alumno en terminar la encuesta durante el primer episodio de Amici Nocturno 21. El discípulo Rudy Zurbi, sin especial sorpresa, es llamado al centro con sus amigos Leonardo y LDA. Después de la actuación, el jurado primero salvó a LDA, luego a Leonardo, dejando a Geo Montana en riesgo de descalificación. Sin embargo, Maria de Filippi está dispuesta a darle un cumplido sincero: «Estuviste muy bien, sobre todo, como dijo Rudy, incluso si no escuchaste, porque estabas tranquilo y calmado, no estabas agitado». (Actualizado por Anna Montesano)

La segunda temperatura de la tarde. Amigos 2022 Termina con la nueva victoria del equipo de Celentano Zerbi sobre Kocarini Todaro. Se llama a tres niños al centro del escenario para una votación que seleccionará al primer estudiante en riesgo para la segunda eliminación. En medio del escenario, Nunzio y Christian son llamados al baile, y Cissy es llamada al baile. Al final de cada función, la primera en escapar era Sisi. Nunzio y Christian realizan un nuevo espectáculo y dejan la elección al jurado que elige rescatar a Nunzio. Christian va a la votación y una vez más el jurado elegirá entre él y el próximo candidato que abandone la escuela. (Actualizado por Anna Montesano)

Doble eliminación para este primer episodio de Amigos de la tarde 2022. Hoy, 19 de marzo de 2022, comienza oficialmente la nueva edición de la velada con la participación de 18 competidores. Esto quiere decir que cada apuesta tendrá al menos dos anuladas (que pueden ser hasta tres en algunas ocasiones). En el episodio de esta noche, luego de la primera eliminación, que ocurrirá al final de la primera mitad, los dos siguientes verán eliminaciones temporales.

se encuentra alrededor Cristiano, Bailarín Raimondo Todaro, y por lo tanto pertenece al equipo Todaro-Cuccarini, e jueves montana, alumno de Rudi Zerbe (anteriormente Anna Pettinelli), y por lo tanto pertenece al equipo Zerbe-Celentano. Como ocurrió el año pasado, también en esta edición de Amigos de la tarde 2022 No se anuncia en vivo sino en casa al final del episodio.

jio montana y cristiano Descubre el resultado del reto al final Amigos de la tarde 2022 en la casita. María de Filippi se acercó a ellos y, habiéndolos preparado para la noticia, anunció el nombre. Pero, ¿cuál de los dos tuvo que abandonar la escuela y competir? Según los avances publicados por Amici News, el segundo ha sido excluido del primer episodio de Amigos de la tarde 2022 Es Geo Montana. No fue una gran sorpresa para la audiencia talentosa, dada la corta y no tan estelar carrera del cantante. De hecho, Rudy decide darle una segunda oportunidad, dándole acceso a la velada. Sin embargo, su viaje escolar en realidad termina esta noche.

© Reproducción reservada