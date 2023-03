China no ha proporcionado armas a Rusia.

«No subestimo a China o Rusia, pero creo que sobrestimamos» su alianza. Son palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que responde así a preguntas sobre la relación entre Rusia y China tras la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Moscú y su encuentro con Vladimir Putin en el Kremlin.

«Llevamos 3 meses hablando» sobre la posible contribución de Pekín a la guerra que libra Rusia en Ucrania, dice Biden, en Ottawa, en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, pero los chinos «aún no han abastecido a Moscú». «con armas. . «No significa que no lo harán», dice el presidente de los EE. UU. «Pero aún no lo han hecho». «Si sucede algo, Occidente está dispuesto a hacer más», dice.

Canadá y Estados Unidos brindarán el apoyo necesario a Ucrania. «Como bien sabe, señor presidente, Canadá seguirá apoyando a Ucrania cueste lo que cueste. Ambos somos socios con los que Ucrania y el mundo pueden contar», dijo Trudeau. De Biden, nuevos golpes a Putin.

«Su deseo de conquista y poder hasta ahora ha sido insatisfecho. Prevalecerá el amor del pueblo ucraniano por su país», dice el primer hombre en la Casa Blanca. Repitió: «Putin confiaba en que en este punto rompería la OTAN. Mantendremos la alianza fuerte y unida, y defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN: un ataque contra uno de nosotros es un ataque contra todos».