China estudia represalias por la represión de EE.UU. a la inversión en alta tecnología: la hipótesis de las restricciones a la exportación de materiales críticos y tierras raras

«en Porcelana Hay un viejo dicho: No somos los primeros en incitar, pero no retrocederemos. provocaciones“”. A mediados de junio, el nuevo embajador chino en Estados Unidos, Xie FengEsperar algo medidas de represalia en respuesta a una amenaza Restricciones a la inversión estadounidense. En los sectores estratégicos de la República Popular. Ahora que las amenazas se han materializado, ¿cómo reaccionará? Beijing? Pasar de las palabras a los hechos no es tarea fácil.

Por orden ejecutiva, miércoles Joe Biden Le dio al Departamento del Tesoro el poder de bloquear transacciones. fusiónY Capital privado y entrada capital de riesgo En empresas chinas especializadas en algunos sectores sensibles: inteligencia artificialY Estadísticas cuantitativas y producción Semiconductores avanzado. Las medidas (vigentes a partir del próximo año) afectan a la financiación que suponen ‘beneficios intangibles’, como la contratación de personal altamente cualificado y la adquisición de experiencia en la empresa. Pero no les importan las grandes corrientes de Dinero público Dedicado a las empresas chinas que cotizan en bolsa Nueva York y en Porcelana. Estas medidas no son retroactivas (es decir, las inversiones ya realizadas no deberían sufrir repercusiones) y se refieren a empresas emergentes y empresas que obtienen más del 50 % de sus ingresos de los sectores mencionados.

Como se señaló antes casa BlancaEl objetivo oficial es evitar que el gigante asiático explote las barras y estrellas del capital para mejorar su capital capacidades militaresyo Inteligencia Y Control de audienciasiguiendo la llamada estrategia «un patio pequeño y un muro alto»: contener el riesgo (reducción del riesgo) sin buscar el riesgo real Estación (Separación) de la segunda economía mundial es lo que pretende la administración Biden. Incluso teniendo en cuenta las preocupaciones expresadas por los gigantes tecnológicos estadounidenses, como Intel Y nvidiaquienes consideran a China uno de sus principales clientes.

Pero si Washington piensa en términos de Seguridad nacional y protección derechos humanosPara Pekín, las medidas recientes ya están confirmando objetivos de dominación afiliado Tío Sam Después de las restricciones de octubre sobre los semiconductores y la inclusión de cientos de empresas chinas en el notorio Lista de entidades que excluye la importación de tecnología estadounidense a menos que tenga una licencia especial. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, las nuevas medidas constituyen un «abierto coacción económica Y Acoso tecnológico«porque está diseñado» para negarme derechos de desarrollo en ChinaEn nombre de la seguridad nacional. Para «mantener resueltamente su interés», el Ministerio de Comercio se reserva el «derecho de actuar». Cómo, sin embargo, no está claro. De hecho, el peligro es que una reacción unilateral y degenerada de Beijing ponga en peligro el progreso. Deshielo diplomático con Washington Cerca de la esperada visita del Ministro de Comercio a China, gina raymond. Por otro lado, también aísla al capital estadounidense de sectores que hasta ahora han sido indultados bajo el decreto de Biden.

Por otro lado, el clima económico no es el mejor fuera del muro: en julio China se metió en él deflación Odia las expectativas optimistas de una recuperación rápida después de una suspensión Políticas Anti-Covid. Según una encuesta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, por primera vez en casi treinta años, la República Popular China ya no se encuentra entre los tres principales destinos de inversión para la mayoría de las empresas encuestadas. Solo 64 inversores estadounidenses han participado en acuerdos de capital de riesgo con China este año, frente a 179 en 2022 y 246 en 2021, según datos de PitchBook.

Elegir un enfoque inteligente, en lugar de repetir la prohibición contra la empresa multinacional de productos electrónicos micrón Pekín podría decidir expresar su frustración explotando aún más su vasto control materiales críticos. Primero las tierras raras. En julio, en respuesta a las restricciones estadounidenses coordinadas, Japón Y Holanda En chips, China ha restringido la exportación de chips. galio Y germaniodos metales básicos para la producción de semiconductores, sistemas de misiles Y fotocélulas. A su manera, el gigante asiático también tiene una política de «no riesgo».

Además, el impacto efectivo del decreto de los EE. UU., que aún es algo vago, aún debe cuantificarse. La preocupación por esto no proviene solo de los habituales halcones del Congreso. Como explican muchos expertos Correo de la mañana del sur de China, la industria de semiconductores de China ahora está respaldada principalmente por capital nacional. La inversión estadounidense en tecnología cuántica e inteligencia artificial ha estado disminuyendo durante al menos cinco años. Los futuros movimientos de la Casa Blanca pesan mucho sobre el futuro presupuesto: las nuevas disposiciones aún están sujetas a posibles enmiendas. Dada esta tendencia, no es inconcebible, y de hecho probable, que los señuelos estadounidenses se extiendan a otros sectores estratégicos. Entonces las cosas pueden complicarse mucho para el gigante asiático que, según un reciente análisis de Centro de Estudios Estratégicos e InternacionalesImporta el 70% de unos 412 commodities de Estados Unidos y sus aliados: estamos hablando Artículos de lujo pero también polvo de níquel y otros materiales básicos para transmisión de energía y el Producción militar.