Chiellini confía en la Champions League: ¡Lo dijo de la Juventus!

Giorgio Chiellini Concedió una larga entrevista al diario británico veces Donde tocó varios temas: desde la Juve, hasta el retiro, pasando por la Champions League de Europa y Mbappé. Estas son sus palabras:

«El club nos dijo que quería ganar y que tras el mercado de invierno no había excusas. ¿Campeones? No he ganado el título y la Juventus no lo gana desde 1996. Este año podemos intentarlo».«.

«Los británicos tenían más presión que nosotros y esto a veces daba energía, a veces era un lastre y sentíamos su tensión. A pesar de la derrota al final de la primera parte estuvimos tranquilos.

Estábamos seguros de que si nos quedábamos con el balón tarde o temprano íbamos a marcar. Mantener la calma era lo más importante para nosotros y después tuvimos suerte en la tanda de penaltis. Un empate hubiera sido el resultado más justo de ese partido«.

«Cuando era más joven, tenía un estado de ánimo más cálido y necesitaba un enemigo, no una buena relación con los oponentes. Por otro lado, ahora me gusta compartir mis momentos de partido con ellos y bromear con ellos.

Ya no soy agresivo, ahora no son enemigos, sino amigos que juegan en mi contra. También me di cuenta de que al no desperdiciar energía en calor, me mantengo más alerta y concentrado. Y así mejoró«.

«jugó contra Mbappé En 2017 por primera vez, a pesar de que tenía 18 años, quedó claro que era un talento increíble. No puedo imaginar cómo será en el futuro, pero me gusta mucho su mentalidad.

Pogba es LeBron James, futbolista. Cuando lo vi entrenar por primera vez, pensé que no era humano. viene de Manchester unido Esperaba a un muy buen jugador, pero no pensé que fuera un gran jugador y en cambio lo fue. Lamento que ahora no pueda mostrar todas sus cualidades.«.

Giorgio Chiellini Finalmente al comentar sobre su posible retiro, dijo:Tal vez debería llamar Zlatán y decidir con él. Podemos hacer un video para Sky donde digamos, «¿Qué quieres hacer?» , «No, ¿qué quieres hacer?» Bueno, podemos decidir juntos. «.