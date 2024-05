Chiara Ferragni y su primer cumpleaños como mujer soltera. Pastel con niños y el camión con el cartel debajo de la casa “Sorpresa” – vídeo

Chiara Ferragni celebra su primer cumpleaños en solitario, después de celebrar los siete últimos en compañía de Fidesz. Poco después de la medianoche, el influencer publicó una foto de un pastel con una sola vela en sus Historias de Instagram, iniciando un torrente de deseos de fans, amigos y familiares. Ahora no hay rastro de mensajes públicos del ex Fedez, ya que los dos ahora están separados incluso en las redes sociales y desde entonces dejaron de seguirse. Ferragni publicó luego una foto en compañía de sus hijos, quienes aparecen severos con el rostro vuelto hacia su madre mientras la besan, según los acuerdos con el rapero. Junto a la foto en compañía de León y Vittoria, Ferragni escribe un mensaje con un misterioso indirecta a quienes han querido golpearla recientemente: “Este es un cumpleaños especial para mí. Como mujer y madre, veo que todo lo que quiero está aquí – escribe Ferragni – el amor de mis hijos, de mi familia y de mis amigos a mi lado. Gracias a todos los que me envían su cariño y apoyo; «Cuando tan pocas personas buscan daño, su amabilidad me inspira al comenzar este nuevo capítulo en mi vida. Luego, a primera hora de la tarde, apareció un nuevo vídeo, esta vez en TikTok, para agradecer a todos sus buenos deseos, pero más arriba. Todo el fan La mujer desconocida supuestamente encontró un camión publicitario frente a su casa en Milán con un cartel personalizado que decía “Feliz cumpleaños Chiara”. “No sé quién es, pero os lo agradezco: ¡sois unos tesoros!”, dijo la influencer, antes de dar un beso virtual a la cámara.

