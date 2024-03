Chiara Ferragni en Che tempo che fa, de Fabio Fazio: «¿Es definitiva la separación de Fedez? «No lo sé, seguiremos hablando».

aEquipo editorial en línea y Rosanna Scardi

Chiara Ferragni vuelve a la televisión, de Fabio Fazio a Chi Tempo Chi Fa, en noviembre. Confirma la crisis con Fedez, pero no cierra la puerta del todo. Se conmueve viendo el vídeo de sus inicios, las fotos con su marido y habla de las investigaciones que son su héroe y su futuro.

Muy vestida, con traje negro, alianza y anillo con una piedra azul en el dedo anular izquierdo. Chiara Ferragni Intervino el domingo por la noche con un ligero retraso (comparado con lo que anunció en su historia de Instagram). Como está el clima a Fabio Fazio en el diario hueco Por Bradley Cooper y Lady Gaga.

Al confirmado Crisis con el rapero FedezPor primera vez no cerró la puerta del todo. Se emocionó hasta las lágrimas al ver el video de sus inicios y las fotografías con su esposo, y habló de las investigaciones que son su héroe y su futuro.

Listo para comenzar con un golpe de Fazio a Codacons, quien le pidió al empresario que le hiciera una serie de preguntas: “He oído que había expectación por esta conversación”, dice Fazio. Hoy estas temblando de miedo. No soy juez, tribunal ni sacerdote, y este no es un lugar para hacer las preguntas que alguien más quiere.. Estoy haciendo mi trabajo apelando al artículo 21 de la Constitución. Esta es una oportunidad para ser honesto. El verdadero problema es cuán leal te puede parecer”.

“Estoy temblando un poco”, responde Ferragni. Fue un período difícil que duró dos meses y medio. Pero mi historia es pequeña comparada con las tragedias que suceden en el mundo y me encontré en medio de una ola de odio. Crees que alguien como yo está listo. Pero nada te prepara para la violencia, y fue difícil incluso para mí porque estoy muy preparada”.

Fazio compara a Ferragni con Oppenheimer, el inventor de la bomba atómica. «Has creado una historia en las redes sociales como ninguna otra y no puedes evitar saber que es muy seria». pero especificaCuando las cosas van mal es una pesadilla. Te elogian y te sientes invencible, y ser criticado es más difícil”.

El anfitrión entra en crisis con Pandoro Gate y con Fedez. “Todo empezó el 15 de diciembre de 2023”, dice, “un punto de inflexión en el caso antimonopolio”. Creí que realicé las transacciones de buena fe.«Me di cuenta de que si algunas personas hubieran entendido mal mis intenciones, las cosas podrían haber sido mejores».

El anfitrión restaura la Puerta Pandoro con una donación al Hospital Regina Margherita, que ya se ha realizado, en fase contractual, con un pago de 50 mil euros. “La caridad debe hacerse en privado – opina Ferragni – pero también a veces De manera general puede encender una baliza., y creando un fenómeno simulado, en San Remo, doné mis dibujos a mujeres víctimas de la violencia machista. Lo mismo durante el período Covid, Federico y yo donamos 50 mil euros cada uno, si no nos hubiéramos comunicado se hubiera quedado en 100 mil euros”.

Franny vuelve a hablar de “un error de comunicación”, explica. No tuve que intentar ser fuerte y perfectoEs lindo mostrar imperfecciones. Miré a modelos, actrices y cantantes y dije: «Vaya, nada puede rayarme». Tengo metas pero las mismas inseguridades que llevaba dentro de mí cuando era niño se quedan contigo para siempre. Tener un grupo de apoyo puede ayudarte». Por eso, Fazio insta: «¿Las relaciones comerciales y beneficiosas deben ir por caminos paralelos?» «Sí – responde -, hay una regulación. Después del caso Balocco, hice un vídeo para explicarlo. mis buenas intenciones Ese video fue analizado; Hay quienes dicen que lo hice sin maquillaje a propósito”. READ ¿Delia Duran revela la máscara de Alex Bailey? / "Video en el desierto hace un año": responde...

La última vez del influencer en el programa (Luego fue transmitido por Rai 1) Cannes En 2018 Con Fedez y J-Ax, mientras que la primera entrevista con Fabio Fazio se remonta a 2017 en Rai 3. Fue en ese episodio donde apareció por primera vez el personaje de Ferragni. “En las redes sociales – comenta – hay en realidad una pequeña parte de mi vida”.

Aquí están las preguntas más esperadas, las que existen Matrimonio con Fedez. “Me gustaría ser estratega, pero lamentablemente no es así. Los seguidores aprenden a entenderte incluso viendo una foto, aunque muchos vean algo sucio”, dice, respondiendo a quienes están convencidos de que la crisis conyugal es una estrategia de comunicación.

Luego reconstruye la historia con el rapero. “Federico es como yo, nos conocimos y fue un revuelo”, recuerda. Ambos renunciamos a la privacidad por la historia personal. Seguiré con esto. Crecí con esta idea. Por supuesto que hay desventajas, es parte del juego».

La crisis fue confirmada, por primera vez públicamente, sin mencionar los motivos. «hablaremos, Somos dos adultos que nos amamos, no es que estemos cerrando puentes.«Es un período de crisis, pero también lo hemos pasado en el pasado, y esta crisis es un poco más fuerte…»

proyectos para futuro? “Vive más en el presente. A veces me doy cuenta de que el recuerdo de algo que hice en el pasado es más agradable que el momento en que lo viví: no nos centramos tanto en el presente. Las redes sociales no lo son todo, es un mundo hermoso, pero hay toda una vida por vivir”.

Poco después terminó la entrevista. Llega una nota de los Codacons sobre el portal de Pandoro. «Chiara Ferragni debe sacar de su boca palabras de incomprensión y de buena voluntad – escribe la Asociación de Consumidores – porque cuando Panduro se vende a través de comunicados de prensa y cartuchos que hacen comprender a los consumidores un vínculo entre ventas y donaciones para niños que padecen cáncer, No puede haber ningún tipo de malentendido o malentendido por parte de los ciudadanos”.. Codacons rechaza la entrevista de Fazio, que «debería haber entrado en más detalles sobre el caso y las comunicaciones relacionadas con Pandoro, para explicar mejor a los espectadores los mensajes claros de Ferragni y Balocco que no dejaban lugar a malentendidos. Cuando se escribe un falsificar pandoro y engañar a 300.000 consumidores. Las palabras «malentendido» y «buena fe» deberían sustituirse por «malintencionado» y «falso», pero Fazio no llega allí en absoluto o finge no hacerlo. Ve allí…»

En la cláusula que sanciona el escándalo de Palocco Pandoro, el organismo de control antimonopolio escribió: “En cuanto al contenido del cartucho pegado al diseñador Pandoro (que informó): Chiara Ferragni y Palocco apoyan al hospital Regina Margherita de Turín, financiando la compra de un nueva máquina que nos permitirá explorar nuevas vías de tratamiento “terapéutico para niños con osteosarcoma y sarcoma de Ewing”), se destacó que en ninguna parte de la carta la financiación se refería a una donación realizada en un monto fijo y en los meses anteriores; por el contrario, la redacción, dada su ubicación también en el embalaje Pandoro, indica que la recaudación de fondos para la donación está vinculada a las ventas del diseñador Pandoro”. READ Eros Ramazotti destrozó el duelo: pasó en estas horas - demócrata

Selvagia Lucarelli Se pregunta, con sarcasmo, en sus Stories de Instagram: “¿Cuándo empieza la entrevista?”. Luego, refiriéndose a las declaraciones de Chiara Ferragni sobre el escándalo de Pandoro, añade: «No se dio cuenta de que había cometido un error hasta que la multaron. Por eso hace un año bloqueó la palabra Balocco en los comentarios de su cuenta de Instagram”.

“De todos modos podemos quedarnos aquí escribiendo y comentando hasta mañana, pero detrás de la alegría y del resto, detrás de la ausencia de preguntas, hay un vacío. Una frustrante ausencia de pensamiento y reglas. En cualquier caso, ahora espero que Antutrust multará a los consumidores estúpidos que no entienden bien, porque es hora de acabar con los malentendidos. Entonces deja que Chiara reciba las multas porque tiene buenas intenciones y difunde las buenas obras de otros porque confía en la tradición”.

Poco antes de salir al aire, Ferragni publicó una foto en Instagram con un grupo de fans.

Por la tarde había publicado una serie de cuentos en él. Ella dijo que estaba «perturbada» Hasta el punto de llorar y temblar de miedo. Pero él continuó diciendo «Está bien porque soy yo y soy real». Palabras que recuerdan las pronunciadas durante la entrevista exclusiva con mensajero Hace unos días, cuando decía: “Todos somos frágiles, todos tenemos inseguridades. «Estoy muy agradecida por mi vida, pero no soy perfecta y ya ni siquiera quiero parecer así».

Caso Balocco y cargos Como se mencionó anteriormente, el domingo fue la primera aparición televisiva de Virani después de eso. Eventos legales relacionados con el caso Palocco mencionado anteriormentepero también a operaciones similares realizadas con los huevos de Pascua de Dolci Preziosi y con la muñeca Trudi, que según la Fiscalía de Milán podrían estar relacionadas con el mismo asunto. diseño criminal (La hipótesis que Ferragni desmiente).

La acusación se refiere a prácticas comerciales desleales, en particular publicidad engañosa relacionada con actividades caridad. Según la premisa de la fiscalía, se habría hecho creer a los consumidores que, comprando el diseñador Panduro (y, por tanto, también los huevos de Pascua y el muñeco comercializados con la marca Ferragni), contribuirían a las donaciones anunciadas por el empresario. Aunque esto último ya se haya hecho. Por tanto, la diferencia en el coste de los productos sólo representará un beneficio para la empresa y el influencer, y no para las causas benéficas.

Apoyó a Ferragni desde el principio, incluso en la entrevista. mensajero – Actuar siempre de buena fe, admitiendo que se han cometido errores. Pidió disculpas y donó 1 millón de euros al hospital Regina Margherita de Turín. Pero, al mismo tiempo, la empresaria explicó que considera desproporcionada la sanción antimonopolio (más millón Del euro): Por eso se presentó en alquitrán Dos del Lacio Apelaciones Con quien solicita la anulación del fallo. READ Enrico Papi, las fotos dan mucho miedo. todos están conmocionados

La crisis con Fidesz y los rumores de divorcio Esta fue también la primera entrevista televisiva de Ferragni al día siguiente. Separación de Fidesz. La rapera y empresaria dejó hace unos días el domicilio conyugal, Ferragni ya no publica fotos con su marido y desde hace días siempre se muestra sola, en las redes sociales, sola o con sus hijos. Hace unos días, la empresaria le dijo a Striscia la Notizia: “No he abandonado a Federico y esta no es una estrategia de comunicación”. Mientras tanto, el 3 de marzo publicó fotos de Rosano: «Estoy de vuelta». Sus padres viven en el municipio del interior de Milán.

Estado civil Durante la entrevista concedida a mensajeroFerragni no quiso revelar detalles sobre su estado civil. “federico es mi esposo. Y añadió: “En mi opinión, en ciertos casos de caos externo, es mejor mantener otras cosas dentro de la pareja”, explicando que “su prioridad es proteger a la familia y a los niños”. El propio Fidesz, presionado por los periodistas, ha reiterado en los últimos días la necesidad de poner el bienestar de los niños en el centro. Es difícil imaginar que la crisis entre los dos países no surja hoy. En artículos publicados unas horas antes de la entrevista, Ferragni prometió honestidad: “Esta noche no seré tan perfecto como siempre trato de ser, Amén. La perfección es una ilusión, quiero ser yo mismo con todas mis debilidades”.. Luego, como para reiterar este concepto, volvió a publicar el mensaje de un seguidor, que la animó específicamente a ser ella misma (“En los últimos meses muchos han pensado que todo lo que haces o dices lo basas en una estrategia. De hecho, ¿quién entiende?” » ) «Estás en el fondo y sabes que eres tú mismo. Será suficiente para ti volver a ser así esta noche». Las palabras del seguidor van acompañadas de un puñado de emoticones emotivos, en señal de agradecimiento.



