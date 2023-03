Chianti, embajador del estilo italiano en Venezuela

Organizado por la Federación del Vino de Chianti en colaboración con la Asociación Venezolana de Sommeliers, concluyó este miércoles la segunda jornada del curso, para profundizar los conocimientos de los expertos locales en la elaboración y degustación de uno de los vinos emblemáticos de la enología y gastronomía italiana. . Así, la Academia Chianti, una masterclass compuesta por cuatro sesiones intensivas, aterrizó por primera vez en Caracas, con gran éxito de público. “La primera fase fue muy buena con una alta participación, con más de cuarenta miembros”, explica Leo Dadazio, fundador de la Asociación de Cantineros de Venezuela. “Todos los participantes del curso ya son sommeliers, algunos se dedican a la importación de vino y todos ya tienen una base sólida de conocimientos sobre el mundo del vino, es un curso muy intensivo y muy profundo y con este tipo de público el conocimiento no se queda en los aspectos superficiales sino que podemos profundizar en ello.” La segunda sesión de la sesión se realizará el 14 y 15 de julio en la sede de la asociación, pero ya están en Caracas considerando proponer nuevamente la sesión plenaria antes de fin de año. «El vino Chianti siempre ha sido el vino más popular en Italia», continúa D’Addazio. “Probablemente el producto más famoso de su país esté aquí, a la par de los grandes nombres de la moda o quizás más, hoy en Venezuela, aunque hay un trabajo muy fuerte de la Embajada en la promoción del Made in Italy, luego de la recuperación del Tras la pandemia, las principales importaciones de vino provinieron de España, Chile y Argentina.Tiene mucho que ver la emigración de venezolanos, que eligieron España en Europa principalmente por cuestiones idiomáticas y eso a su vez favoreció la difusión de los vinos españoles en nuestro mercado. En cualquier caso, la cocina casera italiana es muy querida por nosotros, y el Chianti es una especie de símbolo de esta cocina típica”.

Organizadas durante dos días de marzo por Luca Alves, Wine Ambassador y Director de Eventos de la Federación de Vinos de Chianti, las lecciones tratan sobre la historia y la producción de unas 30 etiquetas, incluidas Chianti Anaata, Chianti Superiore, Chianti Reserva y Vin Santo del Chianti. Una vez finalizado el segundo curso, los participantes podrán obtener el diploma de «Chianti Wine Expert» otorgado por el consorcio. Pero los planes para profundizar la relación entre la industria vitivinícola italiana y Venezuela no se detienen ahí. “La cocina italiana es muy apreciada en Venezuela y creo que en el futuro habrá que seguir por el camino trazado de apoyar a los restaurantes de productos italianos o cocina italiana”, concluye Dadazio. «Aquí, a diferencia de otros países, el restaurador italiano sigue siendo el dueño de su restaurante italiano, lo que no sucede con los establecimientos españoles por ejemplo. Muchos han huido del país y han entregado sus firmas a empresarios locales o de otro tipo. Los italianos no lo hacen». eso. Son embajadores. Altos vinos italianos en Venezuela». (feb – 8 mar)

