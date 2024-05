Charlotte Casiraghi se traiciona y muestra a todos el anillo de compromiso – sobre ella

¿Charlotte de Casiraghi está oficialmente comprometida? Esto muestra claramente que se traicionó a sí mismo en el GP de Montecarlo. Anillo de compromiso A Charlene Monaco y todos la ven.

Charlotte Casiraghi vuelve a estar comprometida y feliz

Charlotte Casiraghi lució hermosa y alegre durante el GP de F1 de Montecarlo y no solo porque Charles Leclerc ganó para Ferrari. Hija caroline monaco Viviendo una época idílica, al menos eso es lo que parece en su último lanzamiento público. Y todo depende de que ella se haya vuelto a enamorar. Y ahora ha aparecido un anillo que parece un anillo de compromiso.

En resumen, desde que dejó a su marido Dmitry Rassam. Ha vuelto a florecer. Está claro que se liberó de tensiones conyugales y de una situación que ya no le convenía y pudo vivir libremente su amor por el escritor Nicola Matteo. Le vimos en el Festival de Cannes, donde estuvo nada menos que brillante, aunque su hermano Pierre Casiraghi y su cuñada Beatrice Borromeo no renunciaron a participar en la proyección de la película producida por Dmitri.

Charlotte Casiraghi, de los looks denim a los minis de Chanel

Sin embargo, Charlotte también lució deslumbrante el fin de semana. En el ensayo apareció con una mirada. mezclilla totalObviamente, Chanel es su embajadora de marca, que estaba en una clase envidiable. El conjunto consta de un top corto y jeans, así como las bailarinas de dos tonos características de la marca. Beatrice Borromeo respondió con un vestido vaquero de Dior. Pero la ropa de Charlotte era más original y rockera.

El domingo de carrera, Casiraghi apareció con un look básico, en este caso también de Chanel, perteneciente a la colección primavera-verano 2024, compuesta por Top blanco, mini negro y dos de Sandalias de piel de cordero en color negro, con un precio de 1.197 euros. Su hijo mayor, Rafael, la acompañó junto al actor Gad El Maleh. Para él, es la primera vez que asiste al Gran Premio de Montecarlo con su madre y parece muy feliz, aunque un poco asustado.

Charlotte Casiraghi muestra su anillo de compromiso a Charlene Monaco

Pero la verdadera sorpresa es cuando aparece Charlotte Casiraghi, hablando con Charlene, princesa de Mónaco, y Alberto, la princesa. Un anillo en el dedo anular izquierdo. ¿Quién tiene toda apariencia de existencia? Anillo de compromiso. La hija de Carolina está tremendamente feliz y luce una sonrisa infinita mientras presume la joya con un gesto casi ostentoso. Mientras Charlene lo mira fijamente y le sonríe a su sobrina. Ni siquiera Alberto permanece indiferente.

La cámara captó a Charlotte mostrando su anillo de compromiso, que, de serlo, sólo podía ser de Nicolas Mathieu. El escritor aún no ha sido presentado formalmente a la familia Grimaldi, al menos no públicamente. Sin embargo, este parece ser el primer paso para poder entrar en el Peñón, con todo respeto. Caroline Monaco, que lo consideró inapropiado Por sus ideas políticas muy de izquierda. Pero si Alberto y Charlene están de acuerdo, no se podrá hacer mucho.

Si Charlotte quiere anunciar en secreto el compromiso, Fui traicionado por los paparazzi Quien la inmortalizó mientras lucía con orgullo el anillo. Pero nuevamente no se recibió ninguna declaración oficial.