Charles le ofreció a Harry: «Por lo tanto, rechazó la propuesta del Rey».

Harry Y megan Llegaron a Nigeria en su gira dedicada a los Invictus Games, los temas y organizaciones benéficas que han apoyado durante años a través de la Fundación Archewell. La bienvenida fue triunfal, mientras que el mal humor en Londres persistió después de la reciente visita del duque. Según los últimos rumores, de hecho, Harry iba a convertirse en protagonista de un nuevo insulto a la corona y a su padre.

“Se quedó en el hotel”

El 7 de mayo, el Príncipe Harry llegó a Londres para asistir a una ceremonia en honor al décimo aniversario de los Juegos Invictus, que se celebró al día siguiente en la Catedral de San Pablo. Se suponía que el duque se quedaría en el hotel, como habían predicho los tabloides. De hecho, desde el verano de 2023, los Sussex han perdido todos los derechos sobre Frogmore Cottage, la residencia que les regaló la reina Isabel para la boda real. Carlos III exigió la devolución de las llaves, ya que la pareja ya no estaba al servicio del rey. Corona Británico.

En septiembre de 2023, el duque debía solicitar permanecer en el Castillo de Windsor en futuros viajes a casa. Una petición que el Palacio de Buckingham podría haber rechazado. Según el Daily Mail, Harry volvió a formular su solicitud antes del evento del 8 de mayo de 2024, y esta vez recibió una respuesta positiva. Pero de repente el duque cambió de opinión y optó por quedarse en un hotel. No está claro qué causó este cambio de opinión, pero parece estar sucediendo. Su Majestad Lo interpretó como un nuevo insulto y una mayor provocación por parte de su segundo hijo.

Ninguna invitación para Carlo

Éste no es el único misterio asociado con el regreso del príncipe a Londres. Durante varias semanas, los medios especularon sobre un encuentro entre el Rey y Harry. Esto nunca ocurrió cara a cara, oficialmente debido a los compromisos de Carlo. Jornada del Trabajo dedicada al décimo aniversario de juegos de invictusDe hecho, la Reina inauguró la temporada de fiestas en el jardín del Palacio de Buckingham e inmediatamente después recibió al Primer Ministro Rishi Sunak para la habitual reunión semanal. El servicio en St Paul’s comenzó a las 5 de la tarde (hora de Londres) y la fiesta en el jardín no tuvo lugar hasta las 6 de la tarde, lo que provocó que los horarios se superpusieran.

Portavoz oficial sussex Al respecto se afirmó: “En respuesta a las muchas preguntas y especulaciones en curso sobre si el duque de Sussex se reunirá con su padre mientras esté en el Reino Unido esta semana, desafortunadamente esto no será posible debido a la apretada agenda de Su Majestad. Por supuesto, el duque es consciente de que su padre sí. una agenda ocupada y otras prioridades y espera verlo pronto.» .

Así lo relatan los medios de comunicación, el portavoz oficial y los insiders. Principe Harry Quería y pedía encontrarse con el padre, pero se negaba porque no encontraba (o no quería) encontrar tiempo para su hijo. Por el contrario, fuentes cercanas al rey confirman que el duque no ha manifestado ningún deseo de ver a su padre. No sólo eso: los periódicos informaron que Harry había invitado a toda la familia real, empezando por Carlos, a una ceremonia en honor a los Juegos Invictus. Pero los conocedores del palacio confirman que no hubo invitación.

Una fuente le dijo al Daily Mail: “Incluso si es apenas [Carlo] La alfombra roja se extenderá en este vuelo. [dedicato] Se anunció en Invictus, donde los médicos le aconsejaron concentrarse en su tratamiento y recuperación, que se negaba a encontrar espacio en su agenda… bueno, digamos nuevamente que los procesos de reconstrucción pueden variar. La fuente comentó abordando su ahora famosa frase. Reina Elizabeth Respondió oficialmente a las acusaciones de racismo realizadas por los Duques durante la entrevista con Oprah Winfrey, en marzo de 2021.

Para complicar aún más el asunto, y eliminar la posibilidad de reconciliación entre la Corona y los Duques rebeldes, habrá más detalles: Antes de partir hacia Nigeria Meghan Markle Se unirá a Harry en Londres. Durante un breve tiempo, la duquesa permanecerá en suelo británico, pero no pondrá un pie fuera del aeropuerto.



Simplemente esperaría a su marido en el ala Windsor del aeropuerto de Heathrow y luego abordarían un vuelo regular a Abuja, viajando en primera clase y protegidos por un escudo especial para que otros pasajeros no los vieran.