Champions: Inter jugó, Liverpool gana: Klopp ve los cuartos de final – Sport

Inter juega, ataca, intenta, pero al final el Liverpool gana los cuartos de final de la Champions League. El frío resumen, al fin y al cabo, es este y ya es una constante en Italia y Europa que también se ha convertido en una preocupación para el equipo de Simone Inzaghi. Klopp celebró en el San Siro, que gracias a dos tiros de Firmino y Salah ve pasar el turno en el minuto 75, sin embargo, los ingleses y no los nerazzurri sufren un poco. Pero, como ya ha sucedido muchas veces en la temporada, el Inter pagó el precio de la falta de vitalidad de los atacantes, así como de la imprecisión del trocar. Y al final, habiendo desperdiciado todos los desechos, se desmorona implacablemente.

Un escenario que ya se ha visto, queda solo en Champions, esta temporada por ejemplo contra el Real Madrid, pero no solo. Con un pie fuera de Europa y obligado a perseguir al Milan en la liga, la reacción de los nerazzurri ahora será necesaria desde el partido del domingo contra el Sassuolo. En el frío de San Siro (la temperatura está cerca de cero), el Inter comenzó a jugar abiertamente y creó las primeras apuestas desafiantes. La primera ocasión fue precisamente de los nerazzurri, con un derechazo de Lautaro que se deslizó por un costado de la portería. Para la británica, Mane responde de inmediato, cuya cabeza termina en alto. Los peligros a los que se enfrentan los hombres de Simone Inzaghi durante la fase de construcción dan sus frutos, porque, a falta de algunos errores que los rojos no han aprovechado, los anfitriones se vuelven mucho más peligrosos. La mejor ocasión llega en una de las varias derrotas de Perisic, que encontró a Calhanoglio solo en el área con un centro raso: pero el lateral izquierdo turco pegó en el larguero ante Alisson tras quedar noqueado. El Liverpool devolvió el golpe con Mane intentando revertirlo sin encontrar la puerta. En la segunda mitad, Klopp inmediatamente juega la carta de Firmino, que se lanza a la lucha por los muertos Gotta. Pero el Inter aún salió mejor de los vestuarios, lo que causó no pocos problemas a la defensa inglesa: sin embargo, en dos ocasiones Vidal y Perisic no supieron servir a Lautaro de la mejor manera posible, y así no supieron aprovechar las oportunidades que el Nerazzurri creado con el juego. Klopp vuelve a intentar cambiar el desafío desde el banquillo con la entrada de Keita, Henderson y Luis Díaz, mientras Dzeko marca, pero en claro fuera de juego. Sólo Luis Díaz hace despertar a su equipo, con una entrada en el área que finalmente cierra Skriniar. El Liverpool también recuperó fuerzas gracias a los cambios e Inzaghi intenta responder con Sánchez, que entró en lugar de Lautaro. Y hay nuevas oportunidades para los nerazzurri, ya que Dzeko falla un bonito pase de Vidal mientras que Dumfries de cabeza no encuentra puerta en el córner. Sin embargo, en el mejor momento del Inter, pasa el Liverpool, con la que puede no ser su mejor arma: en un córner de hecho, Firmino espera a Bastoni y los ingleses adelantan con el primer tiro en el espejo de todo el partido. Inter intenta responder de inmediato, pero el derechazo de Perisic termina alto. Sin embargo, este es el último disparo de la línea ofensiva de los nerazzurri, y los Reds, como un gran equipo, lo están aprovechando para cerrar el partido y posiblemente las cuentas de clasificación también. Gracias a la garra de Salah, cuya mano izquierda se desvió hacia la red detrás de Handanovic. El Inter aún recibe aplausos de San Siro, pero se ríe del Liverpool, que solo tendrá que terminar el discurso en Anfield el 8 de marzo para el partido de vuelta: los nerazzurri necesitarán algo más que un logro.

Salzburgo y Bayern Múnich 1-1 (1-0) en la ida de la 16ª jornada de la Champions League de Europa. Los austriacos se adelantaron con Adamo en el minuto 21, y los bávaros empataron a Koeman en el 45.