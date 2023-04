Cesta de Varese, 16 puntos de penalización por infracciones deportivas y fraude – Corriere.it

Beck y defensa

El club resolvió la situación con muy poco tiempo de anticipación, pero para los jueces federales, la compensación ocurrió fuera de tiempo en relación con la necesidad de confirmar que todas las tarjetas para el registro estaban en orden. Por lo tanto, la violación estaba presente, y la base del error probablemente fue el descuido de un empleado del club, que no informó a Beck del premio a quienes tenían que hacer los trámites burocráticos y al presidente que lo firmó. Varese recurrirá argumentando que por ser un error administrativo la sanción debe ser multa (por pesado que sea) sin golpear demasiado fuerte en el lado deportivo de un equipo que no tiene ninguna responsabilidad. En esencia, sostiene Varese, no obtuvo ninguna ventaja matemática del caso. Un equipo no puede ser sancionado por un jugador que no estuvo presente. Pero el precedente del Torino, que fue sancionado con 8 puntos (y degradado) por irregularidades en las aportaciones de Irpef e Inps, no ayuda. Es una losa que se produce, entre otras cosas, pocos días después de la presentación del proyecto de finalización y mejora del polideportivo de Masnago, corolario de una temporada que hasta ahora ha sido presagio de importantes victorias y una mejor clasificación, con una vista a los playoffs que las predicciones de esta noche.