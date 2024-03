Cerno cuál será: «¿Por qué Meloni no se declara antifascista? La quieren provocar».

El debate sobre el fascismo y el antifascismo sigue dominando el debate político. “¿Por qué a tanta gente todavía le cuesta definirse como antifascista?”: Con esta pregunta, Serena Bortone puso sobre la mesa un tema que ronda las páginas de los periódicos y los programas de televisión desde hace semanas. Invitado a «What Will Be», el programa de información y actualidad emitido el sábado por la tarde en Rai 3, el director de Il Tempo, Tommaso Cerno, respondió claramente con palabras. «Les presento a todos la idea de que estos temas llenan la discusión y crean una enorme confusión, especialmente entre los jóvenes, que hoy usan palabras de la historia, sobre qué batallas humanas y políticas tuvieron lugar, sin saber de qué están hablando». Se usa la palabra nazismo contra Israel, y se usan palabras holocausto y genocidio, son como ir a comprar verduras. Nos damos cuenta de que lo que es seguro para nosotros ha sido borrado de la memoria colectiva. La República debe hacer algo”, dijo en vivo desde el estudio de transmisión.

Tommaso Cerno, en cambio, ya lo había predicho en el primer editorial que escribió para el periódico rumano del que era director. «Todavía nos preguntamos de dónde venimos, usando el viejo GPS con coordenadas fascistas y comunistas, cuando la verdadera pregunta sería: ¿hacia dónde vamos? Esta es la respuesta que los italianos esperan de Giorgia Meloni, Matteo Salvini y Antonio», el periodista escribió Tajani, así como sus oponentes Elie Schlein y Giuseppe Conte. En este tema intentaremos hacer nuestro aporte”. En el programa “Qué Será”, Cerno respondió claramente a la pregunta del presentador: “Te responderé de una manera muy sencilla. No sé por qué nadie dice ser antifascista, pero sí puedo decirles que la República Italiana está comprometida con la eliminación del fascismo. Si después de ochenta años no lo hemos conseguido, es culpa de todos. Es culpa de todos. de izquierda, los democristianos, los liberales, los republicanos, los profesores universitarios, dijo, y luego añadió: “Es una tarea que no fue confiada a la extrema derecha, sino a la república que firmó la constitución. ¿Dónde estábamos cuando sucedieron estas cosas? Siempre culpamos a los demás y vivimos en un conformismo extremo”. Directo al grano: “Meloni no se declara antifascista porque la quieran provocar. Esta pregunta se convirtió en una piedra que le arrojaron. «Es eficaz y político».