Cerca de 9 mil millones de monedas antiguas

Para algunos, ya es demasiado tarde. Sin embargo, otros aún pueden convertir dinero a la moneda anterior. Los alemanes son los más aficionados a la acuñación antes del euro.

Si alguien siente nostalgia por la lira, sepa que en Europa hay más de unos pocos miles de personas que probablemente se arrepentirían de la moneda antes del euro. Tanto es así que optó por mantener las monedas en circulación antes de 2002 (año en que efectivamente entró en vigor la moneda única) sin avanzar en el canje. Ojo, porque no se trata solo de nostalgia y coleccionistas. Mucha gente, de hecho, Tal vez se olvidaron de convertir la vieja lira, pero dejó grandes sumas en alguna parte. Solo después de que me di cuenta cuando ya era demasiado tarde. Por el momento, se trata literalmente de tirar el dinero, ya que ninguna moneda o billete se puede convertir en moneda antigua.

Bloomberg recientemente trató de hacer los cálculos para descubrir que hay aproximadamente $ 9 mil millones en monedas nacionales. El hecho incluye, por supuesto Todos los países europeos que hicieron el fatídico pasoO ya en 2002 o más tarde. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, estos fondos no pueden utilizarse porque ya no son convertibles a la moneda única. E incluso la esperanza de que pueda interesar a los coleccionistas de alguna manera es muy remota, ya que no todas las piezas pueden tener un valor determinado. ¿Qué vas a hacer después? Buena pregunta.

Moneda antigua: quién puede convertirla todavía

Para la nariz, la mejor solución es cerrar la cubeta y olvidarse de ella. Si estuviéramos en el mundo de los cómics, alguien como Rockerduck se comería su bombín pensando que perdió dinero innecesariamente. Pero como de nada serviría morder el hígado, los que no podrían hacer nada mejor se lo toman con filosofía y lo ven desde otra perspectiva. Sin embargo, por ejemplo, poseer monedas genuinas que, año tras año, Envejecerás y ganarás valor histórico..

Pero ten cuidado, porque a todos no se les acaba el tiempo. Los italianos distraídos no podrán avanzar en el cambio, ya que la posibilidad de convertir la lira en euro expiró el 28 de febrero de 2012. Según Bloomberg, Habrá alrededor de 1.200 millones El total del euro en liras sigue bajo el colchón de los italianos. Entre las cifras más altas de Europa, sin embargo, solo son superadas por el antiguo peso español: todavía hay alrededor de 1.600 millones de dólares.

Pero tanto los italianos como los españoles palidecen en comparación con los números en Alemania. 6.300 millones del total de 8.500 millones de dinero en monedas antiguas, de hecho, estarán en marcos alemanes. Un carácter tan brutal que llevó a los expertos a preguntarse las razones de la existencia de tal entidad. En cierto modo, es como si los ciudadanos alemanes guardaran sus monedas y billetes con la esperanza de que, tarde o temprano, les sirvieran para recuperar la antigua moneda. Pero dado que es poco probable que la marca (como la lira, el peso, el franco, el florín y todas las demás monedas) vuelva a entrar en vigor, los alemanes aún pueden cambiar su dinero: Un tick es exactamente igual a 0,5113 euros.

Unos días más también para los portugueses: casi 260 millones de euros se pueden convertir en escudos, de hecho, hasta el 28 de febrero de 2022. En estos momentos, un euro vale unos 200.482 escudos. La situación en Bélgica es especial, ya que sus francos ya no son convertibles con respecto a las monedas, Mientras todavía para los billetesY (son unos 428 millones de euros). Lo mismo ocurre con Austria y su antiguo chelín.