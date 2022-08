Ceramiche Noi, en el trabajo antes del amanecer para ahorrar energía – Corriere.it

el precio sube

Desde que comenzó la guerra en Ucrania, el precio del metano se ha multiplicado por diez respecto a las medias de la última décadaIncluso el día de estos siete trabajadores ya no es el mismo. Dejan de preparar el desayuno para sus hijos pequeños, se aseguran de que salgan de la casa con la ropa en orden o incluso solo los ven por la mañana. Los siete han estado en automóviles desde antes del amanecer, en este turno diseñado para aprovechar las tarifas de electricidad más bajas y también los ahorros en aire acondicionado y así ayudar a preservar la cooperativa «Ceramiche Noi», el nombre en sí mismo. Doing Business: en la tormenta de energía más grande en medio siglo. A tres mil kilómetros de aquí, Vladimir Putin probó el gas como arma para castigar a los demás, vengarse y doblegar la voluntad de los demás.. Cortó varias veces el suministro, hasta el punto de hacer que la materia prima equivaliera a 200 euros los mil metros cúbicos, cuando el precio que considerábamos normal en Europa era de veinte. Este fue el precio en el que se basó la estructura de costos para millones de empresas, para decenas, si no cientos de millones de puestos de trabajo.