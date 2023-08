Causa de muerte, enfermedad, esposa, hijos y biografía del actor de “This Is Us” • TAG24

Sigue también a Tag24 en las redes sociales









Ron Cephas Jones, actor que ganó dos premios Emmy por su papel en la serie de televisión de NBC «This Is Us», falleció el 19 de agosto de 2023.

Ron Cephas Jones: causa de muerte y enfermedad

Ron Cephas Jones ha fallecido a la edad de 66 años. La causa de la muerte estuvo relacionada con un problema pulmonar que empeora Por mucho tiempo.

Jones se sometió a un doble trasplante de pulmón en 2020 debido a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y pasó casi dos meses en un hospital de Los Ángeles. el

mujer e hijos

Ron Cephas Jones estaba en una relación con Kim Leslie. Aunque nunca se casaron oficialmente, compartieron un vínculo profundo y tuvieron una hija. Jazmín Cephas Jones

Biografía Personal

Nacido el 8 de enero de 1957 en PatersonNueva Jersey, Jones fue principalmente un actor de teatro, pero es más conocido por su papel en Serie de televisión «Estos somos nosotros»Donde interpretó a William Hale, un padre biológico cuya vida se ve rejuvenecida por su relación con la familia de su hijo, Randall Pearson.

Jones desempeñó un papel más central en Las primeras temporadas de la serie.pero han aparecido de alguna forma a lo largo de las seis temporadas del programa, que han presentado narraciones que saltan en el tiempo que presentan oportunidades recurrentes para sus actores incluso después de la muerte de sus personajes.

Jones ha ganado dos premios Emmy como Mejor actor de serie dramática en 2018 y 2020 Fue nominado a dos más.

Jones pasó la mayor parte de su carrera en el teatro antes y después de This Is Us. volver a brodway Incluso después de que el trasplante lo obligó a aprender a respirar y caminar nuevamente.

“Toda mi vida ha sido el escenario”, dijo Jones en una entrevista con The New York Times a fines de 2021, y reveló que había estado sufriendo problemas respiratorios en silencio desde que comenzó “This Is Us”.

“La idea de no volver a actuar me parecía peor que morir”, dijo Jones.