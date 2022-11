Catálogo Maisons du Monde noviembre: 8 descuentos imperdibles

Catálogo Maison du Monde de noviembre: 8 descuentos e ideas válidos hasta el 6 de noviembre de 2022. Aprovecha los Maison Days, puedes ahorrar hasta un 50% en muebles y accesorios de tapicería. ¡Aquí están nuestras selecciones que no debes perderte!

los Catálogo de Maison du Monde para el mes de noviembre de 2022 trae frescura Descuentos e ideas, o Fuori Tutto! El líder de la famosa y muy famosa tienda de muebles francesa. Días de masón. Esta es una promoción conveniente en todo el catálogo que te interesa Muebles para accesorios de muebles.

Galería

Para cada categoría, obtienes ahorrar dinero belleza 50% de descuento en el precio. Ahorra dinero sin sacrificar la calidad, ¿qué más quieres? Pero como todas las cosas bellas, no dura mucho.

realmente, Days of the House tiene como fecha límite el 6 de noviembre de 2022. En definitiva, una bonita promo para llevarte toda la ropa de cama y muebles exclusivos y de calidad de la marca. La elección es difícil y no sabes qué elegir? Te lo ponemos más fácil, con una colección exclusiva de imperdibles Catálogo Maisons du Monde de noviembre: 8 descuentos e ideas directamente de Maisons Days No ser extrañado.

1. Espejo de ventana Sainte-Maxim Crescent

Ilusión óptica garantizada con este espejo de ventana de media luna! Se colocan en un ambiente de diseño clásico, para realzar una pared o un mueble. ¡Verás lo atractivo que quedará el look! usted quiere Dar ventilación al pasillo o habitación.? aqui esta con esta sVentana cuadrada en madera de abeto y metal negro Tendrás la ilusión de espacios más grandes. Tamaño 76 x 146 cm, Precio rebajado 30% 160,30 €.

2. Mapa mundial del cofre de Mapmonde

Si tienes alma de viajero, entonces Baúl Mapmonde ¡Será tu mueble favorito! a El contenedor viene en blanco y marrón. Que se adapta a estilos clásicos. Encontrará un lugar en cada rincón de la casa, lo decorará.

Se utiliza como un tallo simple, por lo que contiene ciertas cosas Y como objeto decorativo, ya que reproduce el mapa del mundo en la parte superior. Precio 37,05 euros en días de casa¡El trato real!

3. Consola con dos cajones Anaelle

a Consola con serigrafía gráfica en base a metal y madera. Excelente para dar calidez a los interiores y poner de moda el ambiente. De la entrada al salónEl estilo industrial dominante hará que cualquier diseño sea moderno y contemporáneo.

Base metálica negra con 2 cajones correderos, material aglomerado de 15mm. Medidas: Ancho 120cm x Fondo 39cm x Alto 76.5cm, Con motivo de los House Days, se rebaja un 20% y cuesta 159 euros.

4. Vitrina industrial baja de 2 puertas Henrik Black

Un mueble versátil que ayuda a agregar carácter a una habitación. si lo amas estilo industrialno puedes prescindir de él! Dos puertas de cristal realzan el estilo auténtico que aportan las materias primas. Muy útil porque es muy grande y contemporánea.

será un juego de niños Rellenar libros ordenadamente y servir platos y cubiertos.Muebles, decoración y mucho más. ¡Libre elección de lo que se muestra en la ventana y lo que necesita ser mejorado! Precio reducido 359,50 euros.

5. Mesa de bar Aravis

20% de descuento en esta mesa de bar De Diseño y diseño totalmente contemporáneo.. Práctico porque tiene varias secciones, decorativo ya que se adapta a cualquier interior. En un rincón del salón se convierte en barra, en la cocina en isla central o mesa alta.

Grandes momentos para compartir, ya sea en familia o en compañía de amigos. Regálate un coffee break diferente, una merienda cómodamente sentado o una cena relajante. El precio es de 135,92 euros.

6. Lámpara de pie con pantalla jujube y pantalla Juris gris

Precio de 139,30 euros con un 30% de descuento con motivo de House Days. Luz fresca en el salón o dormitorio más un nuevo espacio que llenar.

esto es pLa lámpara de pie con baldas azufaifo y pantalla gris es elegante y útil para cualquier tipo de decoración, solo tienes que elegir. Madera y metal se unen para formar una lámpara de pie de diseño Estantes personalizables. Si eres fanático de la vegetación, coleccionas velas o no sabes dónde guardar tus libros favoritos, ¡aquí tienes la solución!

7. Frutero de lavanda amarilla con estampado de caca multicolor

50% de descuento en esta colorida y alegre taza. El precio es de 13,45€ para presentar la fruta de una forma muy amena Y con la copa de diseño. El porcelánico amarillo con estampado multicolor es resistente y apto para cualquier tipo de mobiliario. No solo como frutero, sino también como objeto de diseño para mostrar en el estudio o el salón.

8. Lámpara de pie con forma de bola de latón

precio realmente imperdible, 104,30 € por una fuente de luz cálida como esta lámpara de pie de metal cobre y plexiglás. este último es Un material más liso y transparente que el vidrio, más resistente a los rayos UV, a amarillear.

increíble Para acentuar el estilo antiguo, nórdico o contemporáneo. Interior plata para una iluminación difusa y muy intensa. Sugerimos resaltarlo bien, incluso en un archivo. entrada.

Galería de fotos en el catálogo de Maison du Monde del mes de noviembre

Además de nuestra selección de las mejores piezas de la marca de muebles francesa, en nuestra galería encontrarás piezas verdaderamente únicas y especiales de las que no puedes prescindir. Por supuesto, si no tienes tiempo o ganas de ir a la tienda, también puedes pedir directamente desde la tienda online oficial de la marca. Los descuentos y promociones en este caso también son válidos hasta el 6 de noviembre de 2022, por lo que es mejor aprovecharlos ahora. Aunque no hay nada que temer, ya que Maisons du Monde prepara muchas sorpresas para antiguos y nuevos clientes con vistas al Black Friday y las vacaciones de Navidad. ¡Estar listo!