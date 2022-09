Catálogo Conforama 2022 ¡Novedades importantes y eventos especiales de diseño!

Catálogo Conforama 2022 novedades y oportunidades imperdibles como Confosummer que te permite obtener hasta un 70% de descuento en la mayor parte del surtido, promoción de grandes electrodomésticos y colchones con descuentos de hasta el 30% y transporte gratuito para dormitorios. Descubra también las novedades de la nueva colección Salvatore Piccione.

Conforme Estuvo y sigue estando en la tienda. Novedades y descuentos para este año 2022. Grandes descuentos del 30 al 70%Promociones en la mayor parte del cartel, por lo tanto En iluminación, mesas, muebles para el hogar, muebles de jardín y mucho más. Además, hay promociones en electrodomésticos más grandes y 30% de descuento en colchones para los que quieran un cambio. En resumen, ¡muchas ofertas aptas para todos!

El buen descanso es fundamental, por eso, si quieres renovar tu dormitorio, debes saber que puedes aprovechar promoción de envío gratispara brindar este servicio también. Pero la noticia más grande se llama salvatore piconi. Es un joven diseñador emergente que está renovando mesas y muebles para el hogar. Su estilo es elaborado, innovador, colorido pero a la vez sobrio. El diseñador ya ha colaborado con las principales marcas de moda y Para Conforama diseñó 3 colecciones: POP, Mediterraneo y Natura. Los tres tienen elementos de la experiencia del baño por descubrir. Conforama catálogo de noticias y eventos 2022.

1. Mantel NATURA de Salvatore Piconi

A 29,99 €, una línea inspirada en la sencillez Sobre todo, la belleza universal de la naturaleza que nos rodea. Fondo blanco, motas del color de la vitamina que da energía y fuerza. Primavera que llega a casa, sobre todo gracias a esta Mantel 180 x 140 cm. Confeccionado en 100% algodón Panamá, también puedes complementar este look floral con un juego de 2 servilletas, 2 manteles y 2 manteles.

2. Cojín Mediterráneo de Salvatore Piconi

Otra exclusiva para el diseñador italiano Conforama: Almohada 60 x 60 cm a 19,99 euros. La colección Mediterraneo nació de la inspiración de un diseñador que quería llevarse a casa El color del cielo y el mar.. Rindiendo homenaje a sus orígenes sicilianos, sobre el inevitable fondo blanco que es una especie de firma para resaltar la fuerza del color y la materia, un 100% algodón.

3. Una colcha POP de Salvatore Piconi

Un edredón a 79,99€ hecho 100% algodón. El diseñador Salvatore Piccioni es un ejemplo de lo hermoso y refinado que es. Hecho en ItaliaBonitos motivos, pero materiales de gran calidad como el algodón. Aquí, la colección POP sorprende con colores cálidos, Estilo divertido y colores vitaminados que, sin embargo, pueden combinarse bien con muebles clásicos, antiguos, elegantes y modernos.. La colcha es perfecta para la temporada de primavera y otoño, y es ideal para el dormitorio.

4. Lámpara polivinílica

Por 66,99€, puedes iluminar tus veladas y tu zona exterior con esta lámpara de 40cm de diámetro. Excelente para iluminar y decorar un pasillo o jardín. Se ve muy bien solo y con otros en la línea. No te preocupes por el consumo como es El consumo máximo soportado es de 25W. Requiere bombilla E27.

5. Composición clásica

El tamaño de la alfombra es de 200 x 290 cm, el precio es de 279,99 euros. Si te gustan los colores fríos o los neutros sobrios, este no te lo puedes perder Alfombra chic con motivos blancos sobre fondo gris claro neutro. Genial para el salón, sobre todo con la llegada del otoño, y para resaltar un rincón olvidado de la casa, por ejemplo un gran recibidor.

6. Servir platos de pita

Baita es una vajilla de 18 piezas a 74,99€, compuesta por 6 soperas, 6 toppings y 6 fruteros. Todos reflejan de manera diferente los colores del arcoíris, para enfatizar el carácter fuerte y la durabilidad del gres. Mantienen bien la comida caliente y el aspecto funcional también es agradable. Excelente para usar tanto en almuerzos formales como informales, para condimentar cualquier estación del año.

7. Edredón doble Sestriere

El edredón doble a 79,99€ es muy útil para combatir el primer resfriado Y sobre todo decorar el dormitorio principal con un toque extra. la estructura 100% poliéster Para lavarlo de forma segura en lavadora y esterilizarlo correctamente. Aprovecha los descuentos para elegir la funda nórdica que mejor se adapte a tu estilo y necesidades de decoración.

8. Colección del jardín de Ariana

El verano está a punto de terminar pero las ganas de vivir y disfrutar del aire libre permanecen. Este es un conjunto de muebles de jardín.llamada Ariana, y consta de Mesa de centro con 2 sillones y un sofá, todo en estructura de aluminio blanco. El conjunto cuenta con cojines, asientos y respaldo de poliéster paloma gris; Perfecto para una velada con amigos o simplemente para un momento de relajación personal. El precio es de 705 euros.

9. Silla de relajación manual Peter

Peter es uno de los sillones más vendidos de la colección Conforama. Se presenta en imitación cuero negro, con respaldo alto, acolchado suave y sobre todo cómodo. los El sistema de relajación manual le permite inclinar el respaldo y levantar el reposapiés para una máxima comodidad.

Diseño sofisticado y funcional que combina un estilo moderno y Tapicería de cuero Este mueble ayuda a mimetizarse más con el resto de muebles del salón. Precio: 415 euros.

10. Sofá Australia

que eso Un moderno sofá península reversible, de líneas sencillas pero con un excelente confort que aporta el relleno. El asiento provisto le permite convertirlo en una cama supletoria para invitados. Además, hay un compartimento portaobjetos que sirve para guardar elementos como ropa de cama o plaid.

Disponible para entrega inmediata en colores Ice y Light Grey. Una excelente solución para una sala de estar moderna.. Personalizable en cuanto a colores y revestimientos a través de nuestro servicio de diseño online. El precio es de 699 euros.

Exposición de ideas e imágenes Catálogo Conforama 2022

En nuestra galería de fotos entenderás mejor lo que significan los muebles Conforama. Verás una selección de artículos, complementos de decoración y sobre todo sabrás de las ofertas y promociones activas.

Una pequeña aclaración: los precios mencionados en nuestra selección sin descuentos deben entenderse, ya que el requisito previo para beneficiarse del -30 al -70% sobre el precio de lista es obtener una Confocard. Se puede comprar online o en tienda a un precio de 19 euros y tiene una duración de un año, donde se puede comprar tanto en tiendas físicas como en la web aprovechando todas las promociones vigentes, sean periódicas o fijas.

Así que apúrate a contactar con el sitio, pide una Confocard si aún no lo has hecho y, sobre todo, mira las oportunidades que no te puedes perder gracias a los descuentos exclusivos de Conforama.