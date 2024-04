Castigo dado, castigo negado y supervisión estimulante.

El sueco Glenn Nyberg, de 34 años, es el árbitro elegido por la UEFA para el partido Arsenal-Bayern y dirige partidos del campeonato sueco Fotbollsallsvenskan desde octubre de 2013. Desde 2016, está incluido en la lista de árbitros de la FIFA y árbitros de partidos internacionales. . En la temporada 2020/21, Nyberg dirigió por primera vez partidos de la Liga Europea, mientras… En la temporada 2022/23 dirigió por primera vez partidos de la Liga de Campeones. Además, anteriormente ha arbitrado partidos de la UEFA Nations League, eliminatorias europeas para el Mundial de Qatar 2022 y partidos amistosos. Veamos cómo le fue ayer.

La historia de Nyberg con el Arsenal y el Bayern

El árbitro sueco dirigió anteriormente una vez al Bayern y una vez al Arsenal. Le dio suerte a los alemanes en el empate 4-3 ante el Manchester United En la fase de grupos, también para el conjunto londinense, con el que Arbitraje venció fuera de casa por 2-1 al Sevilla.

El árbitro amonestó a 3 jugadores

Con la ayuda de los asistentes Biggie y Söderqvist, con Ladebaek como cuarto hombre, Van Bokel en Var Y Haigler en Avar, el árbitro amonestó a tres jugadores: Davies (B), Kane (B), Partey (A).

Arsenal-Bayern, situaciones a cámara lenta

Estos son episodios cuestionables. El gran error del árbitro se produjo cuando David Raya y Gabriel cometieron un caos defensivo que pudo haber acarreado consecuencias más graves. El portero de los Gunners estuvo disponible para volver a poner el balón en juego para un saque de meta desde su propio área. Nyberg hace sonar el silbato para iniciar el partido, ve a Raya Gabriel posicionada a su lado en el área y le pasa el balón. El defensa del Arsenal está claramente distraído, deteniendo el balón con las manos y moviéndolo. Gabriel se agacha para detener el balón y luego inicia el movimiento con los pies. En el terreno de juego, Harry Kane es el primero en llamar la atención del árbitro. Gabriel detuvo el balón con las manos luego de que el portero mandara un banderín y cometiera una falta. volver a liberar Debería haberle concedido un penalti al Bayern monje. En cambio, el penalti concedido a los alemanes se ajustó por una clara falta de Saliba sobre Sane. El árbitro actuó bien hasta 20 segundos antes del final del partido, y Saka fue muy bueno prolongando su ritmo para anticipar a Neuer: un desvío sobre el portero alemán acabó en caída, pero el árbitro Gene Nyberg estaba en buena posición y optó por Déjalo continuar el partido. .

Para Cesare, el árbitro ha sido ascendido

Graziano Cesare se centra únicamente en este último episodio del Especial Campeones del Canal 5 y en el arbitraje del partido entre Arsenal y Bayern: “Al final, el árbitro fue muy bueno al no conceder el penalti al Arsenal. Saka moviendo su pierna”. Buscar el contacto con el portero y luego ir al suelo. Nyberg Estaba en muy buena posición y te dejó jugar.. «También es bueno que Kane no haya sido amonestado por una falta contra la que los ingleses protestaron. El partido se jugó bajo la regla de la ventaja, pero no hubo tarjeta amarilla porque fue un juego sucio normal».