La pregunta y la respuesta no se detienen en la distancia entre ellas. antonio casano El ex defensor de NápolesY el Alejandro Renica. El exdelantero del Real Madrid, en honor a su leyenda, Diego Armando Maradonadijo que El equipo que ganó el primer scudetto azul estuvo formado por Harbin.. “Fue tu cerebro el que se escapó de la caja de calaveras”, respondió el enojado defensor a través de las redes sociales. Cassano, un invitado habitual en bobo tvluego trató de poner fin al asunto lanzando otra búsqueda: «Algunos exjugadores que no conozco del Napoli, no sé ni quiénes son, dijeron algo. Lo repito, los jugadores con los que él ganó Maradona se escapó en Nápoles lejos de su casa. Maradona hizo un milagro». Jugando con gente pobre a su lado. Estaba despegado, ganó el primer campeonato solo, y en el segundo tuvo gente más fuerte como Alimao y Carica. Alguien -el final de Fantantonio- podría decir lo contrario, pero no es así. Felicito a Maradona. Y ya está”. ¿Se volverá a enfrentar a Reneca Pari?

Renica jugó en Nápoles de 1985 a 1991, donde participó en 136 partidos de liga y ganó dos títulos de liga, dos Copas de Italia, la Copa de Europa y una Supercopa de Italia. Jugaron entre otros en el equipo que fue el centro de la discusión Proscolotti, Ferrara, Bagni, Di Napoli Y el Giordano.