Casos que no han sido reportados. La máscara se necesita como la cuarta dosis »- Corriere.it

“No hay que preocuparse, pero seguimos manteniendo cierto grado de interés en todo momento. Muchos más tampones en los hogares, y en mayor número »

¿Qué se puede esperar? “La incidencia semanal siempre es muy alta, con unos 380 nuevos positivos por cada 100.000 habitantes, y en determinadas regiones hay frecuencias mucho más altas. Es muy razonable que No se reportan nuevos contagios y no en todas partes con el mismo margen de error, dada la disponibilidad de hisopados rápidos que deben tomarse en casa sin la intervención de sanitarios».

¿La vacuna sigue siendo la número uno incluso en una fase descendente como la que acaba de pasar? “Debe considerarse una prioridad y todas las personas mayores de 60 años deben usar un segundo refuerzo. Ahora se ha consolidado la evidencia de que la protección contra la infección ahora es limitada, mientras que era alta contra los virus que circulaban en el momento del desarrollo de la vacuna. Entonces, incluso los vacunados no son completamente inmunes. Recuerde esto cuando evalúe si tomar o no otra dosis. La respuesta es sí, por supuesto.»

El gobierno está considerando esperar que después de 5 días asintomáticos los positivos puedan Salir del aislamiento sin un tinte negativo . ¿qué piensas? «De hecho, no hay evidencia sólida de que las personas no transmitan el virus, especialmente si aún dan positivo en las pruebas rápidas, que son menos sensibles que las pruebas moleculares».

“Mostrar 5 días de aislamiento a todos no está justificado. Puede que no me parezca razonable por ejemplo para los trabajadores de la salud o para los que van a la escuela. Quédate en casa por Una infección altamente contagiosa No es una precaución relacionada con Covid. Incluso los niños que siempre han tenido alguna enfermedad infecciosa deben respetar los períodos de ausencia y ausentismo escolar.