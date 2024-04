Caso Amadeus Ray, Sabrina Verrelli conmocionada al despedirse: 'Es asqueroso'

La actriz está haciendo oír su voz en las redes sociales con una publicación tóxica contra quienes atacan a Rai. Parece que el anfitrión de San Remo se va. Los periodistas protestan a coro.

Él también entra con las piernas estiradas. Sabrina Virilli, en la polémica Amadeus. Porque la actriz rumana hizo oír su voz esta mañana en las redes sociales historia toxica acerca de (posible) El adiós del locutor a Al-Rai. No lo digerí Ataques de mensajeríaaparentemente, dirigido de manera velada contra Mogul, Bovia E. Educación Benno. Esto es lo que escribió a continuación. Todos los detalles De la historia.

Sabrina Verrelli prisa

“Como no conozco a estas personas Personalmente”, comenzó la actriz en su página personal en la red social, “pero sé quiénes son y definitivamente son profesionales que llevan años haciendo su trabajo. «Me repugna la forma en que la gente se avergüenza.». Pero la cosa no termina ahí, Sabrina. Añadió: “La superficialidad, en estos días donde Las personas son utilizadas como envoltorios de dulces. «Me da asco.»

Brevemente, el no les dice Claro, Verrelli. Aunque no queda muy claro, en su arrebato improvisado, quién está realmente enojado y a quién defiende. ¿Por qué se habló de C?oRara (y ahora en todas partes) de la presión que Madre Ray ejerce sobre Amadeus: Imposición de los mongoles Como director técnico de San Remo, Povia preguntó (cerca de la liga) en el equipo de cantantes competidores, exigiendo inclusión Huara Porcelli (región de Fratelli d'Italia) de alguna manera como invitado». Por eso, bromea Fiorello, es posible que haya elegido al anfitrión. No renovar el contrato Lo que le vincula hasta el verano con Viale Mazzini.

Los periodistas de la Rai atacan a la administración (y al gobierno)

mientras, surge fuerte Polémica entre periodistas de opinión. La Unión de Periodistas de la Rai (USiGRai) emitió un comunicado de prensa que también fue leído hoy por varios periodistas de Tg1, Tg2 y Tg3. Leemos «La posible despedida de Amadeus» “Probablemente será otro golpe para Ray.. Una pérdida también puede tener graves repercusiones en las valoraciones En las cuentas de la empresa. Un posible paso a una red competidora, lamentablemente no el primero, que no puede dejar de preocupar, Relativo a la parte superior de la cabeza (director ejecutivo y director ejecutivo) Quienes ejercieron cargos públicos con manos militares. Si Fabio Fazio no tiene una responsabilidad directa en esta cumbre (incluso si no se hizo nada para retenerlo), en este caso muchas fuentes confirman que la decisión del artista de abandonar Rai no fue dictada por razones económicas, sino por «Decepción ante la imposibilidad de crearlo»..

USiGRaiEn realidad, Realmente hizo oír su voz hace dos días., en un momento en que el comité de vigilancia de Ray dio luz verde a la norma de igualdad de condiciones. Entonces los periodistas protestaron por «Altavoz del gobierno». Ahora el Amadeus no puede hacer más que espesar las nubes sobre el cielo (ya muy negro). servicio público.

