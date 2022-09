Casaleggio M5S sobre el «Asunto Venezuela»: «El barro está sobre mi padre»

Empuje duro de David Casaleggioa pocos días de las elecciones del 25 de septiembre de 2022. Con un video de Facebook, el hijo del cofundador de M5S vuelve a ‘caso venezuela‘, en el que participó su padre, señalando con el dedo al entonces primer ministro Giuseppe Conte, que ahora encabeza el movimiento: «Tenía este documento desde hace más de un año, y no dijo nada. Fingió que no había pasado nada». Y existe la sospecha, entre otras cosas, de que detrás de este caso había una voluntad de cambiar el rumbo del movimiento 5 estrellas.

“Tengo que contarles un hecho grave que sucedió en esta legislatura, muchos de ustedes lo conocerán como el ‘Asunto Venezuela’, la deshonra que se llevó a cabo contra mi padre – comenzó Casalegio – Bueno, en los últimos años lo he hecho investigué mucho y esto me permitió tener una idea de lo que sucedió y también sobre los actores que estuvieron involucrados en este caso. Incluso los servicios de inteligencia italianos, incluso personas del gobierno italiano estuvieron involucradas en este caso. Deseo justicia ya había seguido su curso al final de este período, pero no lo hizo. Por lo tanto, creo que es importante compartir alguna información públicamente”.

«Muchos de ustedes recordarán el ‘Asunto Venezuela’ porque salió en todos los diarios. Todos los televisores, todas las investigaciones a fondo en la TV hablaban del ‘Asunto Venezuela’. Un maletín de 3,5 millones de dólares – recordó David Casalegio – habría llegado a manos de mi padre para cambiar de rumbo Las ideas del gobierno italiano a través del movimiento 5 estrellas que en ese momento era – estamos hablando de al menos 2010 de la historia que se contó – fuera del Parlamento, fuera del gobierno y entonces básicamente estamos hablando de una historia irreal, sin embargo, muchos periódicos se casaron de todos modos. Pero, ¿qué he descubierto en los últimos años? Bueno, primero que nada. Este documento falso llegó al periódico español, que luego se publicó en el momento en que el jefe político del 5 Stelle renunció, era un momento sensible para el Movimiento Cinco Estrellas, y seis meses después se publicó en el periódico la investigación. La votación por el jefe político que iba a ser anulada. Solo en ese período que – como muchos de ustedes recuerdan- refrendó la necesidad de una votación abierta de varias candidaturas por voto de los miembros, a fin de obtener un nuevo líder político».

«Esto nunca sucedió -señala Casaleggio- porque mientras tanto se cambiaron los estatutos. Se presentó un candidato, que finalmente fue ratificado por algunos miembros. ¿El documento antes de que llegara a manos del periodista español? Bueno, ese documento se mantuvo en un cajón Entre otras cosas, antes de su publicación, el 27 de abril de 2019, los servicios de inteligencia italianos que llevaban este documento se dirigieron a Giuseppe Conte – dice el artículo del cofundador de M5S – dada la gravedad del hecho denunciado por el documento y presentado para su valoración, ¿qué se hizo?, nada”.

«No se ha investigado un hecho que en realidad podría ser muy grave, estamos hablando de corrupción, lavado de dinero y tratar de presionar a una fuerza política para que el gobierno haga algo por un país extranjero. Es una cosa muy grave. para el jefe de la Asamblea de Rousseau, pero el primer ministro en En ese momento no hizo nada. Y tampoco hizo nada en la otra dirección. Si creía que este documento era falso, entonces esto es una clara calumnia. Un intento de difamación. porque en ese momento el documento era un secreto, pero él no hizo nada ni siquiera cuando este documento apareció en los periódicos”.

“Todos los diarios italianos hablaron de eso y Conte esperó dos días su declaración en la que básicamente fingió no saber nada y dijo que no había nada que explicar y que los demás ya habían negado. Mientras tanto, ‘Amarillo en 5 estrellas’. Maduro envió 3.5 millones’.» Corriere della Sera. Primer título, primera página. Dato: «Una bomba de Caracas. Grillny ahora ve las estrellas. Un maletín del Cónsul en Casalegio». primera página. Il Sole 24 Horas: «Venezuela Cinco Estrellas Financiada Por Chávez Con 3,5 Millones». Il Foglio: «Bolsa de Caracas. La transformación del movimiento 5 estrellas en una verdadera fiesta también pasa por este objeto que hace referencia a Tangentopoli. Bolsa de Casaleggio. «Hay una tormenta». Sobre el Movimiento 5 Estrellas. Financiamiento de Venezuela: Tres Millones y Medio a Gianroberto Casaleggio'».

«Todo esto – les recuerdo – mientras mi padre ya falleció hace varios años. Il Giornale:» Cinco estrellas Adiós. De España 3,5 millones a Casaleggio». Portada, primer título. Il Messaggero: ‘MoVimento 5 Stelle, ombre sobre el dinero de Maduro. Bolsa en Casaleggio.’ Este Dia. Portada. «Venenos en Venezuela. El movimiento del tormento 5 estrellas. Un maletín en Casalegio». Ahora todo esto ha terminado, el gobierno? nada. Conte, que tenía este documento desde hace más de un año, no dijo nada. Fingió que no pasaba nada».

“Ahora espero que el próximo gobierno, en la próxima legislatura, tenga a toda la gente que tendrá que tratar con los servicios secretos: tanto la gente que va a controlar los servicios secretos, como la gente que los va a manejar, tenga sentido del estado – l’lunge di Casaleggio – porque no tolero que las personas que no pueden defenderse se ensucien. No dejo que mi padre se ensucie. Y así espero que podamos aclarar las calumnias públicas que se llevaron a cabo. en contra de mi papá y por eso les pido que compartan este video para que finalmente podamos aclarar un hecho que todavía aparece en los periódicos cada seis meses”.