Cartas, diarios y «sonrisa despreocupada» – Corriere.it

Después del veredicto, es el momento de las razones. lucy litby la enfermera que trabajó diez años unidad de cuidados intensivos pediátricos De dos hospitales del norte de Inglaterra, no comparecerá mañana ante los tribunales, para saber qué castigo deberá ejecutar. Hay quienes asumen que no se puede soportar ver los rostros de unos padres que quedan separados para siempre o estar cara a cara con la realidad, ahora que el castillo de naipes de sus mentiras se ha derrumbado. Al día siguiente de que se confirmen aún más profundamente los hechos de un caso que conmocionó al Reino Unido, las posibles explicaciones de criminólogos y psicólogos se acechan en los medios de comunicación y finalmente se topan con un misterio fundamental: ¿Qué mujer se encuentra hoy entre las peores asesinas en serie de la historia?

– Mensajes de WhatsApp

En retrospectiva, Letby una vez más se sintió conmovida por las fotos de su arresto y extractos del testimonio que dio inmediatamente después de que la policía la detuviera. «¿Hay alguna razón por la que llora cuando habla de sí misma pero no cuando habla de niños que murieron o resultaron gravemente heridos?» preguntó el fiscal. respuesta tenue: «Ya he llorado por algunos de ellos».. Catorce días de interrogatorio y ningún signo de remordimiento o culpa, excepto la voz a veces débil como el aliento, y pidiendo un descanso en un momento determinado.

«Los maté porque no valía lo suficiente»

Fotos de su vida de antes: la cama con los ositos de peluche a pesar de sus 33 años, los libros en la mesita de noche, el vestido rosa colgado detrás de la puerta del dormitorio, los dos gatos, tigre Y frotis – Es imposible llegar a un acuerdo con la misión de la muerte: solo las notas escritas en grueso poco antes e inmediatamente después del arresto dan un vistazo a la mente rota del asesino: «Soy malo, fui yo, los maté porque» no No lo merezco, no merezco vivir, soy una persona horrible.” Y otra vez: “Ayuda, no puedo más, odio mi vida.” Probablemente una confesión que no se hizo verbalmente durante el ensayo.