Capuchino sin espuma 10 céntimos más al recibirlo. Mesero: “Usé más leche”.

a capuchinosin espuma, cuesta 10 centavos más. Controversia – última en orden cronológico este verano donde fue ingresos De bares y restaurantes difundidos en las redes sociales: proviene de Ostia. “Hoy en el bar quería tomar un capuchino con leche fría y el dueño me pidió 10 centavos más explicando que sin la espuma me costaba más porque hacía falta más leche. Ahora mañana tomaré uno con un poco de leche. ¿Me das un descuento? Incluso pagué 5 euros por un buen capuchino, pero sabía lo que estaba pagando por el precio del menú”.

Los vecinos defienden la taberna.

El bar al que te refieres, dice La Repubblica, es la antigua fábrica de café en Piazza della Stazione Vecchia. Sin embargo, el lugar es defendido por muchos residentes y visitantes habituales: «En Ostia, en dos bares diferentes, me pidieron que agregara 20 centavos por un café con espuma – responde un usuario – obviamente pagué y me explican que muchos la leche se desperdicia por un poco de espuma”.

También en el caso de Erica, el dueño explicó que pidió 10 centavos extra después de que le sirvieran un capuchino y después de que un cliente le pidiera un poco más de espuma. “Era un sobreprecio de 1,40 según el precio de lista, y no he visto por ningún lado que la baja espuma implique un sobreprecio -continúa Erica-. Repito que el problema no es el dinero pero ojala hubiera visto escrito que la poca espuma llevaba a un exceso. Es la primera vez que me pasa esto. A este ritmo, me pregunto dónde terminaríamos si todos aumentaran arbitrariamente”.

