Las 10 Mejores capsulas cafe del 2024: Tus Mejores Opciones

Note d'Espresso - Intenso - Cápsulas de Café - Compatibles con Cafeteras NESPRESSO* - 100 caps 15,49 €

13,32 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Compatible con cafeteras NESPRESSO

Un café 100% natural tostado en Italia

El delicioso sabor y aroma del café recién hecho en una pequeña cápsula de 5.6 gramos

Práctica caja de 100 capsulas, totalmente certificada con barrera de oxigeno, se pueden mantener fuera de las bolsas, no pierden su aroma. Buena elección para aquellos que usen porta capsulas o almacenamiento

Dosis recomendada de agua 25 ml - 40 ml

by Amazon Lungo Cápsulas de café compatibles con Nespresso, Tueste Medio, 50 unidad, Paquete de 2 - Certificado Rainforest Alliance 15,51 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características 100 cápsulas: 2 paquetes x 50

Cápsulas compatibles con Nespresso (*Nespresso no registrado en Amazon EU S.a.r.l.) No compatible con máquinas Nespresso Vertuo. Siga siempre las instrucciones del fabricante de la máquina

El café tiene un cuerpo suave y dulce con notas de chocolate negro

100% Arábica

Fuerza: 7 - MEDIO

by Amazon - Cápsulas de café Intenso, tueste oscuro, compatibles con Nespresso, 100 unidades, 5 paquetes de 20, certificado Rainforest Alliance 16,81 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características 100 cápsulas de café de aluminio: 5 estuches x 20 cápsulas

Cápsulas compatibles con Nespresso* original (*marca no registrada por Amazon EU S.a.r.l.). No compatibles con las cafeteras Nespresso Vertuo. Asegúrese siempre de seguir las instrucciones del fabricante de la cafetera

Café con cuerpo y con retrogusto intenso y amargo

Intensidad del café: 12/12

Café 100% Robusta de las mejores regiones de África, Centroamérica, Suamérica y Asia

NESCAFÉ Dolce Gusto Café con Leche - x3 pack de 30 cápsulas Total: 90 24,75 €

23,25 € disponible 5 new from 23,25€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Descubre este NESCAFÉ Dolce Gusto Café con Leche, el clásico y delicioso café con leche, un café equilibrado con sutiles notas a cereal y coronado con una sedosa capa de crema que marca la personalidad del clásico café con leche, y en una sola cápsula, resulta un café con leche intenso de 7/11

Descubre más de 30 variedades de recetas y ten tu propio coffe shop en casa: desde espressos intensos, cafés con leche, cafés largos, cappuccinos, descafeinados... hasta incluso tés y chocolates, disfruta de tu coffee shop en casa

El café de NESCAFÉ Dolce Gusto es de cultivo de origen responsable, recicla las cápsulas NESCAFÉ Dolce Gusto y dales una segunda vida; encuentra tu punto de recogida más cercano entre los más de 4.200 que tenemos por toda España, las cápsulas recogidas se reciclan, dando una segunda vida a los componentes de plástico y convirtiendo el remanente en abono de buena calidad

Las máquinas de NESCAFÉ Dolce Gusto cuentan con un sistema de alta presión de hasta 15 bares con una bomba de alta tecnología que permite extraer el delicado sabor y aroma de cada cápsula de NESCAFÉ Dolce Gusto; las cápsulas disponen de un sellado hermético que garantizan el aroma y la frescura del café

Descubre PREMIO, el programa de fidelización de NESCAFÉ Dolce Gusto, escanea el código QR de las cajas, acumula puntos y canjéalos por regalos y cupones; únete y disfruta de recompensas READ Las 10 Mejores ajo negro del 2024: Tus Mejores Opciones

STARBUCKS Paquete Variado de Nespresso, 8 Sabores, Cápsulas de Café 8 x 10 (80 Cápsulas) - Exclusivo en Amazon 31,92 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Exclusivo en Amazon - Cápsulas de café STARBUCKS by NESPRESSO, con una variedad de diferentes tipos de tueste y blends de la familia STARBUCKS

Disfruta de STARBUCKS en casa, tu café favorito sin salir de casa

Esta especial variedad de cápsulas ha sido seleccionada para que puedas degustar muestra completa gama de cafés

Cápsulas de café compatibles con máquinas NESPRESSO, cápsulas no compatibles para las máquinas Nespresso Vertuo

Comprometidos con el abastecimiento ético de café al 100 percent en colaboración con Conservation International

Note d'Espresso - Colombia - Cápsulas de Café - Compatibles con Cafeteras NESPRESSO* - 100 caps 15,49 €

Compatible con cafeteras NESPRESSO

Un café 100% natural tostado en Italia

El delicioso sabor y aroma del café recién hecho en una pequeña cápsula de 5.6 gramos

Práctica caja de 100 capsulas, totalmente certificada con barrera de oxigeno, se pueden mantener fuera de las bolsas, no pierden su aroma. Buena elección para aquellos que usen porta capsulas o almacenamiento

Dosis recomendada de agua 25 ml - 40 ml

NESCAFÉ Dolce Gusto Café con Leche Intenso - x3 pack de 16 cápsulas Total 48 14,67 €

13,06 € disponible 6 new from 13,06€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Descubre NESCAFÉ Dolce Gusto Café con leche Intenso, una combinación de café robusta con mucho carácter y la dosis óptima de leche; la cantidad exacta para reducir la acidez del café y hacerlo deliciosamente cremoso, de esta forma, se conserva la intensidad del café y afloran las notas torrefactas, intensidad de 9/11

Descubre más de 30 variedades de recetas y ten tu propio coffe shop en casa: desde espressos intensos, cafés con leche, cafés largos, cappuccinos, descafeinados; hasta incluso tés y chocolates, disfruta de tu coffee shop en casa

El café de NESCAFÉ Dolce Gusto es de cultivo de origen responsable, recicla las cápsulas NESCAFÉ Dolce Gusto y dales una segunda vida; encuentra tu punto de recogida más cercano entre los más de 4.200 que tenemos por toda España, las cápsulas recogidas se reciclan, dando una segunda vida a los componentes de plástico y convirtiendo el remanente en abono de buena calidad

Las máquinas de NESCAFÉ Dolce Gusto cuentan con un sistema de alta presión de hasta 15 bares con una bomba de alta tecnología que permite extraer el delicado sabor y aroma de cada cápsula de NESCAFÉ Dolce Gusto; las cápsulas disponen de un sellado hermético que garantizan el aroma y la frescura del café

Descubre PREMIO, el programa de fidelización de NESCAFÉ Dolce Gusto; Escanea el código QR de las cajas, acumula puntos y canjéalos por regalos y cupones; Únete y disfruta de recompensas

NESCAFÉ Dolce Gusto Espresso Intenso - x3 pack de 30 cápsulas Total: 90 24,75 €

23,25 € disponible 4 new from 23,25€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Disfruta de este café intenso NESCAFÉ Dolce Gusto, de sus aromas picantes y afrutados y de su generosa capa de crema; con tueste medio con café arábica procedente de Colombia y robusta de Vietnam, resulta en un café intenso de 7/11

Descubre más de 30 variedades de recetas y ten tu propio coffe shop en casa: desde espressos intensos, cafés con leche, cafés largos, cappuccinos, descafeinados; hasta incluso tés y chocolates, disfruta de tu coffee shop en casa

El café de NESCAFÉ Dolce Gusto es de cultivo de origen responsable, recicla las cápsulas NESCAFÉ Dolce Gusto y dales una segunda vida; encuentra tu punto de recogida más cercano entre los más de 4.200 que tenemos por toda España, las cápsulas recogidas se reciclan, dando una segunda vida a los componentes de plástico y convirtiendo el remanente en abono de buena calidad

Las máquinas de NESCAFÉ Dolce Gusto cuentan con un sistema de alta presión de hasta 15 bares con una bomba de alta tecnología que permite extraer el delicado sabor y aroma de cada cápsula de NESCAFÉ Dolce Gusto; las cápsulas disponen de un sellado hermético que garantizan el aroma y la frescura del café

Descubre PREMIO, el programa de fidelización de NESCAFÉ Dolce Gusto; Escanea el código QR de las cajas, acumula puntos y canjéalos por regalos y cupones; Únete y disfruta de recompensas READ Las 10 Mejores gominolas 1 kg del 2024: Tus Mejores Opciones

Gimoka - Compatible Para Nespresso - Cápsulas Plástico - 100 Cápsulas - Sabor INTENSO - Resistencia 12 - Made In Italy 12,99 € disponible 2 new from 12,99€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Perfil sensorial: café de "origen unico" con aromas de fruta seca y chocolate con leche, acompañado por notas afrutadas. Una mezcla perfectamente equilibrada gracias al tueste medio

Intensidad: 11

Formato: 100 cápsulas de plástico que preservan el aroma para conservar toda la frescura del café

Mezcla: granos de café seleccionados y procedetentes de un unico lugar, Brasil. Perfil sensorial caracteristico del sitio

Hecho en Italia: GRUPO GIMOKA - PASIÓN POR EL CAFÉ DESDE EL 80s, se compromete activamente a desarrollar envases fácilmente reciclables, compostables y ecológicos

Cápsulas de café compatibles con Nespresso, 6 x 10 Cápsulas, aromatizado con aroma a Avellana 15,18 €

12,90 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Café con sabor natural a avellana

Solo los mejores granos de Arábica, seleccionados a mano, así como granos Robusta

tostado en las inmediaciones de Viena, en uno de los tostadores de café tradicionales más conocidos y hoy en día los últimos de Austria, con experiencia y pasión desde 1929

La característica especial de nuestro café es el prolongado tostado en tambor

Se prepara con perfección y dedicación a partir de ese pequeño grano negro que para muchos de nosotros encarna el ejemplo perfecto de excelencia y placer.

