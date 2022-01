Cantante Hana Hurka muere de Covid, lesionada voluntariamente por no vacunarse

La cantante de folk checa Hana Horka ha muerto a los 57 años de edad por Covid-19. Ella escribió en las redes sociales que se infectó voluntariamente porque no recibió la vacuna. Ataque de hijo a no vax: «Yo la maté». Activa las notificaciones para recibir actualizaciones Se infectó voluntariamente por no estar vacunada, pero finalmente la enfermedad prevaleció. cantante folclórica checa aqui esta tu circulo Murió por Asonance enfermedad del coronavirus Solo tiene 57 años. Hace unos días, escribió en su página de Facebook que estaba feliz de haber variable delta Porque finalmente pudo volver a vivir como todos los demás. “La vida está aquí para ti y para mí también”, escribió en la publicación del viernes, instando a los fanáticos a hacer lo mismo y enfatizando que de esta manera ella finalmente puede ir al teatro, al cine, a la sauna o de vacaciones. Luego, el declive repentino y el trágico final. Su grupo, al anunciar su muerte, no quiso revelar la causa, sino que era el hijo de la mujer. enero rick, También es músico y miembro de la Orquesta de Jilin, lo que confirma que fue Covid. Rick, nuevamente a través de las redes sociales, criticó a algunos miembros de los movimientos. sin fax Cuestionar la gravedad de la epidemia, que impulsó a la madre a hacer lo que hizo después. «Lo robé , Basó todos sus argumentos en tus teorías. Te desprecio, eres un absoluto desperdicio”, escribió Rick en un comentario eliminado más tarde. La cantante dijo que voluntariamente se mantuvo en contacto prolongado con algunos de sus miembros. miembros de la familia Dio positivo por el virus. Fueron vacunados y la enfermedad se resolvió a los pocos días, y ella no quiso hacerlo a pesar de los intentos de persuadirla. Era el 13 de enero. Luego su estado empeoró el día dieciséis. «maté a mi mamá. Ella no podrá venir a mi graduación, mi boda o el bautizo de mi hijo”, ese es el cruel ataque del hijo de la mujer a no vax que la afectará con sus pensamientos. READ Oscar 2022: Paolo Sorrentino es preseleccionado - Cine

