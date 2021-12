Candidato de Zemmour en Francia y tratando de compensar – Corriere.it

de Stefano Montefiore

La controversia de la derecha anuncia la carrera presidencial: «Francia te robó»

de nuestro reportero

París: «Ya no es el momento de reformar Francia, sino de salvarla». Tras meses de falso suspenso, la nominación oficial llegó ayer alrededor de las 12 horas, cuando Eric



champiñón Es un video de youtube 10 minutos Lo que ilustra perfectamente su cosmovisión. Columnista de extrema derecha, De 63 años, casado, con tres hijos y ahora candidato a la presidencia, cuenta con infinita nostalgia sobre un país que ya no existe, Francia «Joe of Arc, Luis XIV y Napoleón», pero también sobre Molière y Racine de Jean Gabin y Brigitte Bardot.