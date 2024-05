Candente incidente con Sabrina Salerno, Nara siguió adelante

Durante el primer episodio de cazador de talentos, El nuevo programa que presenta Millie Carlucci en Rai1 viernes 10 de mayoalgunas buenas actuaciones y muchas olvidables, con Flavio Encina – en el jurado con Simona Ventura, la presidenta, y Francesco Facchinetti – Sentirse claramente avergonzado por algunos de los hechos ocurridos en directo. Los cinco buscadores de talentos – Sabrina Salerno, Mara Maionci, Wanda Nara, Teo Mammucari y Francesco Paolantoni – Eligieron los cinco talentos que más se parecían a ellos, al menos a primera vista, sabiendo que los “entrenadores” no veían el desempeño de los candidatos hasta que presionaban el botón con el martillo correspondiente. Pero, además de saber quién Ganador y primer finalista A partir del episodio, veamos juntos los momentos más destacados de la primera noche del programa (los usuarios en las redes sociales ya piden que se suspenda el programa).









Talent Hunter episodio 10 de mayo de 2024: De Sabrina Salerno a Wanda Nara

cazador de talentos Hizo grandes presentaciones como Silvia Saracenocuya voz natural -sobre todo porque le falta «Tabique nasal» – Tan diferente y tan poderoso cuando canta. También vale la pena rescatar, aunque solo parcialmente, las actuaciones de Katherine y Joe, una pareja que montó un espectáculo divertido y atrevido al son de Déjala irla famosa canción de la banda sonora de Congelado: Estaba vestida como Elsa, con el mismo cabello y tenía una hermosa voz; Se viste de reno y baila claqué, única nota que difiere ligeramente del número. Teo Mamokari No se limitó a burlarse del hombre llamándolo «bufón«, pero también dejando a la pareja en casa eligiendo otro competidor: Mateo del campohombre joven»revolucionario«Que es básicamente sólo un showman:»Es tan divertido y único, si hubiera uno así estaríamos en un hospital psiquiátrico. El público debería votarnos porque nos hace reír. Ni siquiera tiene que comprometerse porque no está sano.«, comentó el entrenador, ofendiendo por segunda vez. Es una pena para Catherine, porque tiene talento.

Pero hubo varios momentos realmente inquietantes, incluida una actuación espeluznante de un hombre vestido como una oruga que se transforma en mariposa. Sabrina Salerno (Por los versos que acompañaron el desarrollo), que en esta particular circunstancia se convirtió en el héroe de la novela A. accidente caliente En vivo: En cierto momento notó que la blusa se había abierto mucho, y además dejó al descubierto su brasier, lo que la incomodó: “Millie, hay un pequeño problema…Luego fue la presentadora quien la ayudó a arreglarse la camiseta mientras la corista intentaba mantener a la candidata a una distancia prudente. Fuimos testigos de otro momento igualmente bochornoso cuando llegó al escenario. pollito mariocuya sensata actuación (muy similar a la de la oruga, con el mismo salto que dio la falsa roca antes de ser sacada del estudio) sorprendió a todos en el estudio y en las redes sociales.

Otras actuaciones incluyen una actuación para niños pequeños. Cartucho Alberto Cingolani Sobre el piano, que toca desde los tres años (y se nota que se mueve en el teclado con una velocidad envidiable y domina el instrumento): “Tengo lágrimas porque me recordó a mi hijo.. De vez en cuando pienso en lo maravilloso que sería regresar aunque sea por un día a esta era para poder jugar.«, comentó Sabrina Salerno, quien lo eligió como su talento. Además, Wanda Nara Me emocioné cuando escuché el canto. Antonio Vaglica, Ganador y primer finalista (Con una corona en la cabeza para subrayar la importancia del evento…) se puso en escena gracias a las votaciones en las redes sociales, mientras Francesco Paolantoni (se desabrocha la camisa para demostrar no sólo que no tiene miedo de quitarse la ropa, pero también sus abdominales) y su talento Ben Palumbo fueron salvados por el jurado con Comodines Con Teo Mamokari y Matteo del Campo. Las tres duplas volaron directo a la final, ocasión en la que deberán presentar un nuevo récord ante sus entrenadores.









Desaprobación en las redes sociales

Muchos usuarios de las redes sociales pidieron el cierre del programa por su bochorno, mientras otros pensaban en las empresas patrocinadoras y su reacción tras el gran fracaso presenciado en el primer episodio. entre Comentarios en las redes sociales.particularmente en X (anteriormente Twitter), citamos: “Un programa triste y ridículo. No entiendo como pueden aprobar obscenidades de este tipo.«, o: «Rara vez fallo en un programa que elijo ver (Dios, realmente no me inspiró, pero quería darle una oportunidad), pero esperaba algo que se pudiera ver… y en lugar de eso, encuentro… Jurados que se burlan de los competidores Y los que se burlan de sí mismos. ¡Todo es terrible!Y todavía:Si crees que lo has visto todo, mira L’Acchiappatalenti en RaiPlay. Una experiencia mística entre genio surrealista, sinsentido catódico, alucinación masiva y pesadilla post-apocalíptica. Un día, 20 años después, será un documental sobre la Palma de Oro en Cannes. Firmado por Millie Carlucci.Lo cierto es que a lo largo de la velada hubo comentarios negativos, entre ellos:Es vergonzoso por decir lo menos, no entiendes a dónde vas con esto, todo es muy confuso, incluido el final incompleto. Los personajes están claramente reciclados y aburridos, al igual que el público. Yo diría que un episodio es demasiado, deja de tonterías.Y todavía:En resumen, el programa es el mismo que Tu sí que vales/Italia’s Got Talent, solo que para diferenciarlos inventaron este mecanismo de captación de talento que hace que todo sea más pesado. Honestamente preferí El Cantante Enmascarado«. En definitiva, nada nuevo respecto al programa en sí, pero mientras tanto, como señala un usuario: «estoy tranquilo y calmado Terminó en tendenciaIncluso pueden obtener una participación del 1%, pero eso es todo. es una victoria para ellos«.