Canción inédita de Quinn con la voz de Freddie Mercury, «Face It Alone» – Música

La inconfundible voz es la de Freddie Mercury y ahora se puede escuchar por primera vez desde 2014 en una canción inédita. Después de generar un tremendo interés durante el verano, cuando los miembros de la banda Brian May y Roger Taylor filtraron por primera vez la noticia de una canción, la Reina había encontrado la canción «Found». enfréntalo solo Fue lanzado simultáneamente en todo el mundo el 13 de octubre de 2022.

«¡Mira el nuevo MV, Face It Alone, la tan esperada ‘Lost’ y la primera canción de Queen en más de 8 años!» , es el título del video publicado en los perfiles de redes sociales de la banda. La canción vuelve a las sesiones del álbum. el milagroY el Lanzado en 1989, dos años antes de la muerte de Mercury., pero formaba parte de los caminos olvidados. Se han grabado 30 canciones y Face it alone, inaudito, saldrá a la luz para una reedición del disco, que verá la luz el 18 de noviembre.

La existencia de la canción fue revelada por primera vez por May y Taylor en una entrevista de radio de la BBC. Durante su aparición en el Royal Jubilee 2022, Roger Taylor la describió como «la pequeña joya de Freddy» y Brian May la describió como «hermosa y conmovedora». The Miracle es el decimotercer álbum de estudio de la banda, penúltimo con Freddie Mercury. Queen The Miracle Collector’s Edition es una edición de coleccionista, impresa en una edición limitada; La caja contiene 5CD + DVD + Bluray + LP así como un libro de 76 páginas con fotografías inéditas y tapa dura, cartas manuscritas originales del club de fans de la banda, reseñas de prensa de la época y extensas notas. «Nos olvidamos un poco de esta pista, admite Roger Taylor, pero ahí está, esta pequeña joya. Es increíble, un verdadero hallazgo. Es una pieza muy emotiva». La canción marca el primer sencillo nuevo de Freddie Mercury lanzado en los últimos ocho años. En su álbum Queen Forever de 2014, la banda incluyó tres canciones inéditas con Freddy: «Let Me in Your Heart Again», «Love Kills» y «There Must Be More to Life than This». Hablando sobre la pista que se encontró, Brian May dice: «Me alegro de que nuestro equipo haya podido encontrar esa pista. Después de todos estos años, es bueno escucharnos a los dos… sí, también está Daisy… trabajando en el estudio.» Para una gran canción que no está completa… ¡todavía!» También llega a Italia el miércoles 19 de octubre’La Reina – como empezó. Biografía Oficial Con una introducción de Brian May, coescrita por Jackie Smith y Jim Jenkins. La edición original exploró todos los aspectos de la carrera de la legendaria banda desde sus inicios hasta 1992. Este libro, recientemente revisado y actualizado con contribuciones de Brian May y Roger Taylor, basado en entrevistas exclusivas con los miembros de la banda, completa la historia de la banda. La era de Mercurio y los años inmediatamente posteriores a su muerte, además de muchas imágenes adicionales.