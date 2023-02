Munich, Alemania) – la Bayern Mónaco se puso a 4-0 En Mewa Arena vs. Maguncia En los octavos de final de la Copa de Alemania, un partido muy esperado sobre todo para un debut Del golpe final en casa al Bavaria: Joao Cancelo. El exjugador del Manchester City empezó a dejar huella enseguida: sus asistencias para el primer gol del Bayern Chubu Moting (17′). Cancelo abandonó el campo en el minuto 71 por Davies con el partido ya empatado 3-0. El día 11 His también estuvo presente matthijs de ligt Que disputó los 90 minutos En el partido previo al partido, el defensa holandés y el ex compatriota quedaron inmortalizados cuando salieron juntos del vestuario, «rompiendo» el corazón de los hinchas de la Juventus.