Cancelo, una pesadilla vivida a finales de 2021: «Quieres decir»

Joao Cancelo, exjugador del Inter y de la Juventus, mostró en las redes sociales las heridas de un ataque que sufrió en casa por unos ladrones en Inglaterra.

Fin de año para olvidar a Joao Cancelo. Si todo va bien desde el punto de vista del fútbol, ​​no se puede decir lo mismo de lo que le pasó en la intimidad. Lado de Guardiola ventilación públicamente en las redes sociales (para ser exactos en Instagram, viendo «Historias») heridas en la cara debido a un agresión. En particular, el Cortes Encima de la ceja derecha, que destaca en tamaño y profundidad de las demás.

Cancelo afirmó que fue atacado antes Cuatro ladrones quien también logró llevar a cabo el robo Con la familia.

Cancele el día olvidado: detalles del ataque y el botín de los ladrones

Joao Cancelo, el gran lateral que falleció en 2019 Juventus Para casarse con la ciudad, vivió literalmente un pesadilla. La intimidad de su hogar, en el que vive con su esposa Daniela y su hija Alicia, es violada brutalmente. Cuatro ladrones irrumpieron a la fuerza en la carretera. en su casa horripilante Toda la familia.

«Desafortunadamente hoy Fui atacado por cuatro cobardes Quien me lastimó y trató de lastimar a mi familia también. Cuando aparece la resistencia, esto es lo que sucede. logró tomar Todas mis joyas Y me dejaron a mí y a mi cara en este estado. No se como puede existir la gente Con tal perdida. Lo más importante para mí es mi familia y afortunadamente todos están bien ”.

Afortunadamente, la violencia loca y sinvergüenza se limitó al pobre Joao sin llegar nunca a su esposa e hija.

El Manchester City está molesto: un mensaje en la noche para el portugués

Manchester Mostrar inmediatamente Afecto y apoyo a Cancelo. es el club desprecio El incidente a través de dos mensajes publicados en Twitter la noche del 31 de diciembre.

«Estamos conmocionados y molestos Por el hecho de que Joao Cancelo y su familia hayan estado expuestos a Robaron su casa Esta noche. Joao y su familia cuentan con el apoyo del club y él está ayudando a la policía a investigar este asunto tan grave «.

En resumen, podría haber sido mucho peor. Le deseamos a este maravilloso jugador que, entre otras cosas, forma parte de ese círculo de jugadores que revolucionó el concepto de lateral, una pronta recuperación.