Canaima Fund Lux ​​presenta oferta de swap con bonos venezolanos y de PDVSA

Roma, 3 de febrero (Adnkronos) – El Fondo de Titulización Canaima Lux ​​presenta el primer objetivo de canje para inversores institucionales y profesionales italianos en bonos emitidos por el gobierno venezolano y la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). El fondo pretende obtener bonos gubernamentales emitidos por la República Bolivariana de Venezuela y la Compañía Petrolera a cambio de instrumentos financieros proporcionados por el vehículo de Luxemburgo. Una oferta de canje para proteger a los acreedores que han suscrito estos valores, que corren el riesgo de perder la inversión por la ley de limitaciones a partir de 2023, pone en riesgo a los inversores en Italia. mil millones.

En esencia, este instrumento financiero tiene como objetivo proteger los intereses de los compradores de bonos del gobierno o de la petrolera nacional PDVSA, que declaró default en noviembre de 2017. El fondo de inversión, entre varias iniciativas, tiene como objetivo recuperar total o parcialmente lo que está disponible con una estrategia de inversión que incluye el poder judicial y el inicio de procedimientos judiciales adicionales destinados a maximizar las oportunidades de recuperación. La ley de Nueva York que rige estas obligaciones establece que el deudor tiene seis años para pagar el principal y los intereses del deudor desde el momento en que se paga la deuda.

En consecuencia, debe recomendarse un préstamo que no haya sido debidamente solicitado al prestatario dentro de los seis años siguientes al evento de impago, salvo que exista un evento que interfiera con la prescripción. Tanto el crédito soberano de Venezuela como la petrolera estatal PDVSA quebraron en octubre de 2017 y, a octubre de 2023, los valores no han tomado las medidas necesarias para violar la ley de límites para comenzar a perder capital e intereses. El Comité Legal del Fondo tiene como objetivo proteger los derechos de los inversores y maximizar los rendimientos.

El Fondo de Titulización Canaima Lux publicó un documento informativo sobre la oferta de instrumentos financieros anunciados en Italia el 18 de enero y ya recibió varias solicitudes para unirse al fondo. El fondo de inversión tiene como objetivo recuperar total o parcialmente los valores emitidos por el gobierno venezolano y la petrolera estatal PDVSA, incluidas varias iniciativas para iniciar procedimientos judiciales y judiciales adicionales destinados a aumentar las posibilidades de recuperación.

Desde finales de 2017, como es bien sabido, Venezuela no ha repagado unos 60.000 millones de dólares en bonos bursátiles emitidos por el mismo gobierno de Caracas y Petrólios de Venezuela. Además, las sanciones estadounidenses no permiten a los inversores y empresas estadounidenses (Banco Mundial, Fondo Monetario…) negociar con las autoridades económicas de Maduro. Otras medidas también prohíben que el gobierno emita nuevos bonos. También hay un aspecto legal que complica aún más las cosas: la llamada “regla de delimitación” de los bonos venezolanos, que puede liberar parcialmente a la nación de intereses y capital, que no serán pagados a ningún deudor al cabo de seis años.

“Los tenedores de valores venezolanos y aquellos que tienen pocas probabilidades de iniciar una disputa legal -dice Celestino Amore, miembro del Consejo Asesor de Inversiones de Canaima Capital Management- pueden acceder a la oferta del Fondo Canaima, que les permite realizar sus propios intercambios. cláusulas que protegen los derechos de los inversionistas, y estas reglas deben hacerse cumplir. Lamentablemente, estas reglas caducan con el tiempo y los inversionistas corren el riesgo de perderlas.