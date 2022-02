Campeonato suspendido, dudas sobre las eliminatorias mundiales

El conflicto que estalló en las últimas horas ha traído consigo muchos problemas para los eventos deportivos en los que participa Rusia

Las consecuencias de la guerra en Ucrania también afectan al deporte. “Debido a la imposición de la ley marcial, El campeonato de Ucrania ha sido suspendido“: Esta es la declaración oficial de la federación local de fútbol después del ataque ruso en las últimas horas. Se suponía que la Premier League de Ucrania se reanudaría en las próximas horas. UEFA Mientras tanto llamó a uno reunión extraordinaria Para el viernes: a vigilar sobre todo Final de la Liga de Campeones de la UEFA Programada para el 28 de mayo en Gazprom Arena en San Petersburgo y yo Llegar al partido de play-off de la Copa Mundial de la FIFA En Qatar con Rusia y Polonia.

UEFA: un encuentro excepcional

Declaración de la UEFA: “Tras el desarrollo de la situación entre Rusia y Ucrania, el presidenteUEFA convocado Reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo 10:00 del viernes 25 de febrero para evaluar la situación y tomar todas las decisiones necesarias.

Spezia, Kovalenko: «No a la guerra»

«No hay guerra en Ucraniaes un mensaje Víctor KovalenkoEl centrocampista ucraniano de Spezia en Instagram ante la trágica situación de su país. El jugador volvió a publicar un video con imágenes significativas del orgullo ucraniano.

La esposa de Malinovsky: «un crimen contra la humanidad»

“Este es un crimen contra toda la humanidad”. Esto es lo que escribe Roxana MalinovskaLa esposa del delantero del Atalanta Ruslan Malinovsky comentando la situación en Ucrania. Y la publicación en Instagram decía: «Chicos, temprano en la mañana, Rusia comenzó oficialmente la guerra en todo el territorio de Ucrania. Todos los objetivos estratégicos explotaron, la gente estaba aterrorizada y aterrorizada». «Todas las fronteras están actualmente cerradas. Nuestras familias están con Ruslan en Ucrania. Lloro y rezo por mi país, por nuestra gente, por mi hogar. Las noticias rusas – agrega Roxana – no dicen la verdad. Dicen que están protegiendo el Este ¡de nosotros! Este es un crimen contra toda la humanidad, entonces, ¿cómo se puede detener este horror?«.

Nacionalista ruso Smolov: «No a la guerra»

«No a la guerra» sobre fondo negro, acompañado de las iniciales de Ucrania (UA) y un corazón roto. Fedor Smolov, el delantero del Dínamo de Moscú, es el primer jugador de la selección nacional que toma partido abierto contra el ataque armado contra Ucrania. El jugador de 32 años, que fue convocado para los últimos tres partidos de la selección rusa, acudió a Instagram pocas horas después del inicio de la ofensiva aérea y terrestre del ejército ruso sobre Ucrania.

Lusco: «Relájate, no soy fuerte»

Y el entrenador del Dynamo Kiev, Mircea Lucescu, habló con Fanatic: «Espero que esta guerra se detenga lo antes posible y no me iré de Kiev. No soy un cobarde».

Cantante: «No temo por mi vida»

«Cuando me fui a Ucrania, era consciente de los peligros, pero no pensé que la guerra llegaría tan rápido. Antes de irme, tenía la seguridad de que no sucedería. Está claro que la diplomacia no fue capaz de controlar en la prisa por expandir a Putin”. dilo Massimo Magnani, exdirector técnico de FIDAL, De la ciudad ucraniana de Poltava, a unos 300 kilómetros al este de Kiev, donde se encuentra actualmente. «Mi situación es muy tranquila. Estuve aquí para una sesión de entrenamiento con el personal que organiza carreras en ruta y que trabaja en el proyecto del maratón de Kiev. Esta noche, la situación empeoró y ahora el vuelo de regreso será un poco largo, porque el espacio aéreo está cerrado”, dice Magani. «no tengo miedo por mi vida -Resolución- Aquí la vida sigue fluyendo con naturalidad. Solo lamentamos ver la gran preocupación en los rostros de muchos amigos ucranianos. El futuro es incierto para ellos, no saben hasta dónde quiere llegar Putin, y Ucrania ya ha pagado el precio desde este punto de vista en el pasado”.

Decisiones de la UEFA

En cuanto a la final de la Champions League, la UEFA tomó medidas para aclararla luego de que el primer ministro británico, Boris Johnson, y un grupo de miembros del Parlamento Europeo expresaran sus dudas sobre si una Rusia cada vez más aislada podría albergar un evento deportivo. La principal organización europea de fútbol respondió con una nota: “La UEFA está monitoreando constantemente y de cerca la situación. Actualmente no hay planes para cambiar la ubicación.En cuanto a las eliminatorias mundiales, en las que el equipo anfitrión se jugará en Moscú el 24 de marzo contra Polonia en el primer partido de playoffs en llegar a Qatar, la Asociación de Fútbol de Varsovia planteó el tema del estadio en una nota general.

“Las decisiones políticas siguen en manos de las autoridades estatales y organismos internacionales, pero, conscientes de las amenazas potenciales asociadas a la situación actual, estamos a la espera de la posición de los órganos de gobierno de la Federación Mundial. El caso concierne no solo a la selección polaca, sino también a las selecciones de Suecia y República Checa, que probablemente se enfrenten a Rusia en Moscú en una posible final”, esta es la nota de la Asociación de Fútbol de Varsovia.