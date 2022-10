Cambiando la ‘camiseta’ de Elari Blasey y Wanda Nara

El equipo que gana no cambia, este dicho se aplica a las uniones exitosas. Pero, por el contrario, si el matrimonio no funcionó, es mejor seguir tu propio camino. aspecto deportivo Lugar Elari: La misma persona que escogió recientemente. wanda nara. Los dos exfutbolistas casi muestran en las redes sociales una «camiseta» que parecía un equipo de fútbol.

Elari Blasi, ¿la fe de la Juventus?

La ruptura de Totti-Blassie ha alimentado los rumores de los Billpies durante meses (Después de influir en la moda por veinte años). Declaraciones espontáneas, avistamientos en el patio de recreo, viajes con niños y desafío a Rolex y bolsos de diseñador. Pareja rota y pedazos mucho. Es imposible no ahondar en el juicio del excapitán de Roma «No entendía mucho de fútbol». Lugar Elari No comenten y pasen. Publicó en las redes sociales un video en el que usa una camiseta negra con detalles blancos como un vestido: por supuesto que no entrará al estadio, pero se destaca a los ojos de Gossebari y de los atletas.

Wanda Nara entre el fútbol y la moda

Son muchos los equipos que cambiaron a Mauro Icardi: eligió él mismo el último equipo wanda nara. A punto de terminar el matrimonio, la cariñosa (ex)esposa y exigente abogada no desaprovechó oportunidad para demostrar su pasión por los artículos de lujo. En la publicación y en las historias, luce con orgullo una camiseta similar a la de Elari, con una versión azul. En el pecho, la Torre Eiffel estilizada recuerda inmediatamente el logo Paris Saint Germainel equipo en el que juega Icardi (aunque ahora esté cedido en Galatasaray). Luego se dio la vuelta hasta que apareció en sus hombros el número 9, que es el número histórico de Moreto desde su lucha enEnterrar.

La camiseta de Balenciaga es un must

No existe un equipo de fútbol «de verdad»: la camiseta técnica de Elari Blasey y Wanda Nara firmado Balenciaga. Director técnico Demna Jivasalia Haz que la ropa deportiva desfile en la pasarela, sácala de contexto y conviértela en objeto de deseo de las fashionistas (llegará a niveles kajol ¿equipaje?).

Ahora la marca también ha anunciado que es socia del equipo de fútbol en Lluvia (Propiedad de François Pinault, alias Kering, que también forma parte de Balenciaga).

De vuelta en las rubias, dos recientes rupturas de futbolistas (y apasionados por la moda), la camiseta Balenciaga ¿Es un mensaje velado para las novias o simplemente un vestido de moda en el armario?

