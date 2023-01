Cámara Americana, McCarthy no obtiene los votos necesarios para convertirse en orador-Corriere.it

a Viviana Mazza

Derrotó al líder republicano en la primera vuelta. Ni en cien años la persona elegida por el partido mayoritario no ha sido elegida inmediatamente. choque interno

Representante republicano de California, quien otorga la responsabilidad después del 6 de enero de 2021 Donald Trump El Congreso fue atacado pero dos semanas después reparó las relaciones con un viaje terapéutico a Mar-a-Lago, Así no consiguió los votos necesarios para convertirse en el nuevo presidente del ParlamentoSoy el que asumió el cargo hoy en Washington. Trump también trató de persuadir a sus partidarios para que apoyaran a McCarthy, pero fracasó en varios casos. Lo que normalmente es un trámite se convierte en una negociación de una semana con un grupo de colegas de extrema derecha, cuyo consentimiento es esencial dado el estrecha mayoría republicana (222 a 212 Demócratas, 1 escaño vacante). McCarthy necesitaba 218 votos, por lo que no podía permitirse el lujo de tener la oposición de más de cuatro miembros de su propio partido. En cambio, fue un insulto: Anotó solo 203, perdiendo 19, más de lo esperado inicialmente. Diez votaron por Andy Biggs, mientras que otros 9 se dividieron entre otros candidatos. Ahora habrá que proceder a votaciones sucesivas hasta alcanzar la mayoría. En 1923, se necesitaron nueve papeletas para elegir al Portavoz Frederick Gillett. Y solo catorce veces en la historia de Estados Unidos esta votación se ha realizado más de una vez, trece de las cuales fueron antes de la Guerra Civil. El demócrata Hakeem Jeffries fue elegido por unanimidad por los demócratas, Pero incluso si sus votos son más altos que los de McCarthy, los demócratas no tienen la mayoría de los escaños y, por lo tanto, no pueden elegir al orador.