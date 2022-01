Calvo Ospina: «La oposición venezolana muestra a la gente que es posible un camino diferente al neoliberalismo» – L’Intervista de l’AntiDiplomatico

La feroz oposición de la Venezuela bolivariana a los ataques imperialistas traídos por Washington llevó a una nueva ola de progreso en América Latina. . Mientras tanto, Cuba está brindando lecciones al mundo a través de sus vacunas y una gestión eficaz de la epidemia a pesar del severo asedio que ha ocupado la isla durante más de sesenta años.





A medida que China crece en América Latina, representa un gran desafío para Estados Unidos, al que consideran su propio patio trasero.

Estos son los temas que discutimos con el periodista y escritor colombiano Hernando Calvo Ospina, autor y premiado autor de ensayos y documentales de renombre mundial sobre la realidad latinoamericana.

Entrevista

Incluso en Chile, patria del neoliberalismo, se produjo la victoria del candidato progresista. ¿Qué importancia tiene la oposición de la Venezuela bolivariana para llevar esta nueva ola de progreso progresivo a América Latina?

Así como la revolución cubana de 1959 tuvo consecuencias inimaginables y duraderas para el continente, Estados Unidos se vio obligado a reconsiderar su táctica en todos los sentidos. Así como Chávez dio ejemplo al llevar a muchos países a gobiernos progresistas y revolucionarios, Washington reaccionó utilizando órganos estatales como el poder judicial o el legislativo, como lo hizo Washington para detener la expansión del ejemplo cubano de dictaduras en América Latina. Quítelos y ponga sus manos sobre la regla.

En ambos casos, la propaganda de los principales medios de comunicación estuvo llena de mentiras, tratando de retratar estos dos planes políticos como malos para el futuro de otras personas. Si se selecciona un candidato progresivo, el gastrocnemio se transforma en una especie de virus.

Si bien la mayoría de los gobiernos progresistas están arrinconados o derrotados, el esfuerzo de Estados Unidos se centra en sacar a Venezuela, especialmente después de la muerte del presidente Chávez. Esperaban que el presidente Maduro fuera derrocado en breve. No solo eso: Cuba como la joya de la corona y Venezuela como la corona, y si Venezuela cae, Cuba se hundirá para siempre en el Caribe.

Pero no, Venezuela ha resistido y está resistiendo. Maduro y su gobierno han demostrado una increíble perspicacia política al oponerse a Washington, demostrando su incapacidad política para derrotar a Washington y trabajar con sus aliados, incluso con bombas e invasiones.

Este ejemplo bolivariano de oposición ha ayudado a mostrar a la gente que es posible un camino diferente al neoliberalismo: Cuba, con sus recursos limitados, es un ejemplo de muchas cosas, como su sistema de salud.

Las elecciones presidenciales de este año están programadas para dos países, Brasil y Colombia, donde los candidatos progresistas tienen más probabilidades de ser elegidos. ¿Puede la caída de estos dos baluartes neoliberales marcar la derrota decisiva del neoliberalismo en la región y el inicio de un nuevo ciclo de integración?

Es muy posible. Eso sería un golpe terrible para Washington. Pero cuidado, porque lo que está en juego para Washington no es pequeño. E incluso esto se puede manejar en lugar de fortalecer la integración latinoamericana. El caso es que los Estados Unidos de América, Colombia, es, en la medida que se une a la OTAN, ¡su principal aliado estratégico! Colombia es un país ocupado por fuerzas estadounidenses y aliadas. Es un contribuyente clave a la inestabilidad de Venezuela, una situación fundamental para Washington. La importancia de Colombia se puede medir por la ceguera de Washington ante un estado narco-paramilitar. ¿Puede el candidato de la oposición Pedro reemplazar alguna parte de la representación de este gobierno para Washington y el narcotráfico internacional? El enemigo interno tendrá que lidiar con un estado con su establecimiento militar organizado y entrenado de acuerdo con los principios básicos de la teoría de la seguridad nacional y el narcoparamilitarismo.

Y Brasil. Recordamos que la principal potencia latinoamericana. No olvides que Lula y Dilma solo pudieron tocar unos pocos pelos de la cabeza del sistema. Sin embargo, lograron un gran progreso social y fomentaron fuertemente la integración latinoamericana. Con Bolzano, la corrupción y la organización de derecha anti-popular se afianzaron terriblemente. Con Bolzano, Brasil vuelve a convertirse en el aliado estratégico de Washington.

Si Pedro y Lula llegan al poder, no será como el poder, se enfrentarán a poderes que poco o nada pueden hacer sin rechazar una conspiración sin movilización.

Ah, pero la integración latinoamericana solo será favorable si estos dos líderes visitan el gobierno. Se fortalecerán gobiernos progresistas y revolucionarios, hasta Nicaragua, Venezuela y Cuba, cuyos principales objetivos quieren destruir Argentina, Chile, Perú, Honduras y Washington. Sin olvidar el vital apoyo brindado a otra potencia, México. Latina, junto con López Obrador, tiene un fuerte enfoque en respetar la soberanía. Repito: solo con sus aciertos.

A pesar de un criminal asedio de más de sesenta años, Cuba ha desarrollado sus propias vacunas contra el covit, superando la epidemia más que muchos países occidentales y enviando sus médicos a países como Italia. ¿Qué crees que aprenderán los países ricos de Cuba?

Los países europeos ricos piensan en ellos como nuestros padres y en los Estados Unidos como nuestros dueños y continúan haciéndolo. Ni los padres ni los dueños aprenderán nada más que los errores que cometan, por los que debemos huir de su alcance. No es solo su arrogancia lo que los ciega ante el desarrollo científico de Cuba: los miles de millones que ganan sus compañías farmacéuticas. No olvide que muchos de los líderes de estos gobiernos tienen estrechos vínculos con estas instituciones.

Creo que incluso una parte importante de su población sufre la falta de vacunas debido a este enfoque que está dirigido solo al aspecto económico, mientras que al mismo tiempo son muchos los que salen a las calles contra la desconfianza de las vacunas que se ofrecen. , ¿porqué es eso? No se les permitió elegir otras vacunas producidas en Cuba, Rusia o China, que, hasta donde sabemos, resultaron muy efectivas.

Pero lo más importante de esta forma puramente financiera de administrar la atención médica es que la mayoría de las personas en el mundo, incluidos los Estados Unidos y la rica Europa, no tienen acceso a las vacunas ni a la atención médica. Ésta es otra razón para controlar el virus.

La Venezuela bolivariana, plagada de brutales sanciones imperialistas y la persistente inestabilidad de Washington, también va camino de la recuperación. ¿Será este el año en que Caracas sane por completo?

Eso es lo que esperamos. Los indicadores muestran precisamente esto. Pero esencialmente, como reiteró el presidente Maduro, quienes se infiltraron en los escalones más altos del estado están siendo expuestos y reemplazados por quienes realmente creen en la revolución. Es cierto que están emergiendo del abismo en el que Washington quería enterrar la revolución. Pero no podemos dormir tranquilos: Washington no duerme, Venezuela es un objetivo estratégico que hay que destruir constantemente.

Nicaragua rompió los lazos con Taiwán, restableció las relaciones diplomáticas con la República Popular China y dijo que estaba lista para participar activamente en el establecimiento de la nueva Ruta de la Seda. Lo mismo podría suceder con la toma de posesión de la nueva presidenta de Honduras, Siomara Castro. Cuba se anexó oficialmente, y desde entonces China tiene importantes e integradas relaciones con otros países como Venezuela. ¿Cuáles son los beneficios para los países y pueblos de la región de tener una relación cada vez más fuerte con los gigantes asiáticos? ¿Se puede considerar la era latinoamericana el ‘patio trasero’ de los Estados Unidos ahora conservados?

Creo que es demasiado pronto para decir que América Latina pronto será el patio trasero de Washington. Hay mucho trabajo por hacer y la burguesía de estos países se siente atraída desde el norte.

Es cierto que China ya tiene una enorme presencia en América Latina. Podría superar económicamente a Estados Unidos. Puedes ver esto con ejemplos simples: en muchos lugares alejados de las grandes ciudades, puedes encontrar una tienda llena de productos chinos o chinos (en el mundo actual es raro encontrar un artículo que no tenga productos chinos). ¡Por no hablar de África!

Otro ejemplo concreto. En 2012, me enteré directamente de un funcionario del Departamento de Estado que Estados Unidos tenía tres razones para promover el desarme y las negociaciones con las guerrillas de las FARC. Uno de estos podía entrar en territorios controlados por la guerrilla: solo había empresas chinas. Porque Estados Unidos no valora la población. Antes de que llegaran sus compañías, hubo opresión y muerte. Luego lo robaron todo y no dejaron nada.

Por el contrario, el gobierno chino nunca envió asesores militares para enseñar sobre la tortura y el asesinato. Nunca intentó derrocar a un gobierno elegido democráticamente. Respete las leyes de los países y el acuerdo que firma (muy diferente a la práctica de las empresas estadounidenses). Vienen con sonrisas en las zonas, construyen escuelas y centros de salud, construyen carreteras. ¡Esta es la verdad!