Calor anormal, los comerciantes exigen que las rebajas de invierno se pospongan hasta febrero

La factura 'dividida': qué pasa si no pagas

READ La factura 'dividida': qué pasa si no pagas

Un problema también ha suscitado preocupación entre los comerciantes de la capital, ya que algunos – basta un paseo por las calles comerciales para darse cuenta – han dejado de exponer ropa de invierno en los escaparates. Siguen lanzando colecciones de verano. Incluso crea un efecto discordante al ver suéteres y abrigos gruesos en exhibición cuando fácilmente podrías salir con una camisa de manga corta. Lo que parece una extraña anomalía está adquiriendo claramente aspectos preocupantes para cientos de operadores del sector. comentario Valter Giammaria, presidente de la Federación Roma y Lazio: « Llevamos años planteando la cuestión de las ventas, que para los minoristas representan el 30% del beneficio anual. Entendemos lo importantes que son. Nuestra idea es dedicar dos meses a descuentos. febrero y agosto . También señalamos Competencia desleal De las empresas multinacionales que no pagan impuestos en Italia, mientras que los comerciantes con escaparates en la calle, además de pagar sus impuestos al Estado, soportan gastos de alquiler y de personal…”

“Al posponer un mes la fecha de inicio de las rebajas de invierno, las empresas que sufrieron gravemente las débiles ventas a principios de otoño podrán recuperar parte de sus beneficios. Con las rebajas previstas para principios de enero, no hay tiempo para comercializar el producto a precio completo», reitera Campobasso. Esto podría convertirse en una medida estructural: «Las rebajas de fin de temporada, ya sea en invierno o en verano, representan una oportunidad De gran importancia económica para consumidores y operadores comerciales sólo si se implementan en el período adecuado: actualmente comienza mucho antes del verdadero “fin de temporada”, un desajuste que se hace cada vez más evidente debido al cambio climático. De ahí que el comercio de barrio esté en desventaja frente a la gran distribución. Y las plataformas de comercio electrónico, que disfrutan de economías de escala que les permiten vender a precios muy competitivos y pueden depender de bajos costos de personal e infraestructura y de la falta de un régimen fiscal unificado entre el comercio físico y en línea.

“Los comercios ya no abren: así mueren los centros de las ciudades”

El llamamiento va acompañado de datos que ciertamente no son reconfortantes: “Las tiendas textiles, de confección y de calzado no sólo han cerrado sus puertas, sino que ni siquiera abren: según datos del Observatorio Confesercenti, En 2023 se espera que haya sólo 2.167 altas de nuevas actividades, -3.349 respecto a hace diez años. Necesitamos intervenir para proteger un sector que no sólo es una parte importante de la economía del país, sino que también da impulso a la vida de los centros de las ciudades». ¿Sugerencias? «Además de revisar las normas de venta, consideramos necesario intervenir en el exceso de promociones que distorsionan el mercado e introducir un sistema fiscal preferencial para tiendas de superficies pequeñas en barrios cuyo volumen de ventas sea inferior a 400.000 euros anuales.